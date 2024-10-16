Art Nouva fuarı dolu dolu...

Yayınlanma: 16.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.10.2024 - 04:00

Ankara, ArtAnkara Sanat Fuarı’ndan sonra yeni bir sanat fuarıyla buluşuyor. 16-20 Ekim 2024 tarihleri arasında ATO Congresium’da düzenlenecek Art Nouva Sanat Fuarı sanatseverleri sanat ile mimarinin iç içe geçtiği yeni bir dünyaya çağırıyor. “Yeni sanat akımı”nın ilhamıyla düzenlenen Art Nouva, başkentte sanata yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor. Fuar, bugün davetiyeli VIP ön gösterimi ile açılış yapacak ve aynı gün gerçekleştirilecek ödül töreninin ardından, 17-20 Ekim tarihleri arasında tüm ziyaretçilere 11.00-20.00 saatlerinde açık olacak.

Atis Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygün ile Art Nouva’nın yolculuğunu konuştuk.

KÖKLÜ BİR SANAT EĞİTİMİ GEÇMİŞİ

Bu yılki Art Nouva Sanat Fuarı’nın temasını belirlerken hangi unsurları dikkate aldınız? Tema seçiminde sizi en çok etkileyen faktörler nelerdi?

90’lı yılların başlarında ArtSandCrafts olarak başladık; ardından ArtForum’u doğurduk. Yaklaşık 6-7 yıl süren ArtForum’dan sonra, 2015 yılında ATO Congresium’da ArtAnkara’ya başladık. ArtAnkara, 10 yıllık sürecinde zorluklara rağmen Ankaralılar tarafından benimsendi ve bölgenin en önemli fuarlarından biri haline geldi. Ancak şu anda ArtAnkara’da yer kalmadı; yeni bir fuar yapmamız için başvurular arttı. Ankara, geçmişte kültür sanat başkentliği unvanını İstanbul’a kaptırmış olsa da köklü bir sanat eğitimi geçmişine sahip.

Yeni bir fuar yapmaya karar verdik ancak ArtAnkara’ya rakip olmamak adına farklı bir yaklaşım benimsedik. 1900’lerin başlarından itibaren önem kazanan Art Nouveau (Arts and Crafts) akımından, Avrupa’da Bauhaus ekolünden ve Gaudi, Gustav Klimt gibi sanatçılardan esinlenerek kent, mekan ve çağdaş sanatı birleştiren dekoratif bir anlayışla bu fuarı tasarladık.

Art Nouva, sanatseverler için nasıl bir atmosfer ve deneyim sunmayı hedefliyor?

Sanat fuarları artık sadece eserlerin alınıp satıldığı yerler değil, sanat dünyasında bir iletişim ve ilişki kurma platformuna dönüştü. Genç sanatçılar, koleksiyonerler, galericiler ve sanat eleştirmenlerinin bir arada olabileceği bir atmosfer yaratmayı amaçlıyoruz. Bu sayede, örneğin ArtAnkara’da Koreli bir galeri, buradaki birkaç galeriyi Kore’ye davet etti. Benzer bir şekilde, Ukrayna, Rusya ve Meksika gibi ülkelerle ilişkiler kuruldu. Bu fuar, sanatçılar için yeni ilişkiler kurabilecekleri, kendilerini yenileyebilecekleri bir süreç sunuyor.

CUMHURİYET KÜLTÜR MERKEZİ’NDEN ÖZEL BİR SEÇKİ

Cumhuriyet Kültür Merkezi (CKM) Art Nouva Sanat Fuarı’nda özel bir seçkiyle sanatseverlerin karşısına çıkacak. Küratörlüğünü Güven Baykan’ın üstlendiği bu seçki, 28 sanatçının 77 eserini sanat tutkunlarına sunuyor. Sanatçılar arasında A. Celal Binzet, Adile Homan, Alsu Saıgyly, Anastasia Zakhareva, Ayla Aksoyoğlu, Ayten Timuroğlu, Cemil Eren, Daver Darende, Durmuş Ali Akça, Elena Markova, Güven Baykan, Hasan Akın, Hasan Taşdemir, İbrahim Kuzey, İmren Erşen, Muhteber Demirtaş, Natalya Soylu, Neriman Güler, Nihat Kahraman, Nurtaç Özler, Özlem Şenyüz, Rafet Ekiz, Serap Etike, Süleyman Dündar, Ülkü Yalım Günay, Yurdanur Özdinç, Yusuf Demirtaş, Zafer Gençaydın gibi isimler yer alıyor.

Her biri kendi sanatsal yorumlarıyla öne çıkan bu sanatçıların eserleri, Cumhuriyet Kültür Merkezi’nin sanata olan katkısını ve sanatı geniş kitlelere ulaştırma arzusunu yansıtıyor. CKM’nin bu özel seçkisi, sanata olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne sererken, ziyaretçilere zengin ve unutulmaz bir sanat yolculuğu yaşatmayı hedefliyor.