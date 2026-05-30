Arter Kitap Kulübü, Virginia Woolf'u merceğe alıyor

30.05.2026 10:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Arter Kitap Kulübü, 6 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek buluşmasının odağına Virginia Woolf’un Aynadaki Hanımefendi başlıklı kitabını alacak.

Okurları Arter’de bir edebiyat eserinin etrafında buluşmaya davet eden Kitap Kulübü, 6 Haziran Cumartesi günü Arter Kütüphanesi’nde gerçekleşecek buluşmasının odağına Virginia Woolf’un Aynadaki Hanımefendi başlıklı kitabını alacak. Hera Büyüktaşcıyan’ın Arter’de devam eden Hayalet Kuartet başlıklı kişisel sergisiyle ilişkilenen kitap üzerine konuşulacak etkinlik, Arter Kütüphanesi’nde ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Arter Kitap Kulübü, her katılımcının seçilen kitabı kendi bakışıyla yorumlarken diğerlerinin perspektiflerinden faydalanacağı, farklı fikirlere alan tanıyan yatay ve açık bir tartışma ortamı yaratmayı hedefliyor. Katılımcılar, etkinlikte Arter’in güncel veya geçmiş sergileriyle uzak veya yakın bağlar yoluyla ilişkilenen edebiyat kitapları arasından seçilecek tek bir yapıt üzerine sohbet ediyorlar.

Katılımın ücretsiz olduğu Kitap Kulübü’ne "ogrenme@arter.org.tr" adresine e-posta gönderilerek kayıt yaptırılabiliyor.

