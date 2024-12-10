Aşık Veysel'in hayatı beyaz perdede: İşte onu canlandırabilecek 3 isim

Yayınlanma: 10.12.2024 - 10:16

Güncelleme: 10.12.2024 - 10:16

Türk halk müziğinin efsane ismi Aşık Veysel’in hayatı film oluyor. Uzun İnce Bir Yoldayım ve Benim Sadık Yarim Kara Topraktır gibi unutulmaz türkülerin sahibi Aşık Veysel Şatıroğlu’nun hayatını konu alan projenin hazırlıkları başladı.

AŞIK VEYSEL’IN FİLM PROJESİNE SİVAS’TAN DESTEK

1973 yılında hayata veda eden Aşık Veysel’in anısını yaşatmak adına başlatılan proje, 50. ölüm yıl dönümünde Türkiye’de kutlanan Aşık Veysel Yılı kapsamında gündeme geldi. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, ozanın memleketinde adına yakışır bir kutlama yapılamadığını belirterek, bu projeye destek vereceğini açıkladı.

AŞIK VEYSEL'İ KİM OYNAYACAK?

Aşık Veysel’in hayatını canlandıracak oyuncu için bağlama çalabilen ve türkü söyleyebilen isimlere teklif götürüldüğü öğrenildi. Şu an için üç aday öne çıkıyor:

Olgun Şimşek

Yavuz Bingöl

Ali Sürmeli

Hüzün dolu yaşamı ve Türk müziğine yaptığı katkılarla unutulmaz bir iz bırakan Aşık Veysel’in hayatı, bu projeyle beyaz perdede geniş kitlelere ulaşacak.

AŞIK VEYSEL’İN HAYATI NEDEN ÖNEMLİ?

İki gözünü kaybeden Aşık Veysel, acılarla dolu hayatına rağmen yazdığı şiirler ve söylediği türkülerle halk müziğine damga vurdu. Bu film, Veysel’in hem sanatını hem de zorluklarla dolu yaşamını gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Merakla beklenen film, Aşık Veysel’in yaşam öyküsüyle izleyenlere duygu dolu anlar yaşatacak.