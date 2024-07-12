Aşık Veysel’in kızı kaza geçirdi
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun kızı yaralandı.
Sivas’ta meydana gelen kazada Aşık Veysel Şatıroğlu'nun kızı yaralandı. Zekine Şatıroğlu, kazanın ardından tedavi altına alındı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun kızı yaralandı.
L.H. idaresindeki otomobil Şarkışla ilçesine bağlı Orta Topaç köyü girişinde yoldan çıkarak, yol kenarında bulunan ağaçlara çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü yaralanmazken aynı araçta yolcu olarak bulunan ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun kızı Zekine Şatıroğlu yaralandı.
Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu iyi olduğu öğrenilen Şatıroğlu, tedavi altına alındı.
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