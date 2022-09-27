"Aşkın Saati 19:03" filminin çekimleri başladı

27 Eylül 2022 Salı, 14:21

"Aşkın Saati 19:03" filmi hakkında yapılan açıklamaya göre, yönetmenliğini Hasan Gümet’in üstlendiği yapımın senaryosunu Özgür Özgülgün kaleme aldı. Bir dedenin, torununa işlemek istediği Beşiktaş ruhunun anlatıldığı filmin başrollerini Berat Efe Parlar, Feride Hilal Akın, Ali Sürmeli, Ayhan Taş ve Bülent Çolak paylaştı.

Yapımcılığını Sowa Yapım'ın üstlendiği filmin çekimleri 4 haftada İstanbul'da tamamlanacak. Filmin, 24 Şubat 2023’te sinema izleyicisiyle buluşması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen yönetmen Hasan Gümet, Beşiktaş aşkının çocukluğunda başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Maçlarda gördüğüm o Beşiktaş ruhunu, aşkını beyaz perdeye taşımayı kendime görev edindim. Şimdi ise hayalimi ve görev edindiğim amacımı yerine getiriyorum. 'Aşkın Saati 19:03' Türk sinemasının 8K tekniğiyle çekilen ilk filmi olacak. Bu anlamda bir ilke imza attık. Uzun bir çalışma ve araştırma sürecinden sonra güçlü bir ekip ve oyuncu kadrosuyla yola çıkmanın heyecanını yaşıyorum. Çekimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bundan sonra söz seyircinin."