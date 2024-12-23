Aslan Kral 30 yaşında

Yayınlanma: 23.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.12.2024 - 10:55

“Yaşam döngüsünde her varlığın yeri vardır.”

Aslan Kral animasyonundan otuz, dijital destekli yeniden çevirimden on yedi yıl sonra Disney, Simba’nın babası Mufasa’nın çocukluğunu, kimliğini bulma yolculuğunu eski ve yeni karakterler, yeni şarkılar, müzikler, koreografiler, gerçekçi bilgisayar destekli görüntülerle canlı aksiyon çekim tekniklerini birleştirerek anlatıyor.

Gerçekçi üç boyutlu animasyon Mufasa: Aslan Kral’da doğal afet sonucu ailesinden kopan, kaderini aramaya çıkan, yeni bir aile kuran, aslanların ve tüm hayvanların kralı olan Mufasa’nın olağanüstü öyküsü izleyiciyi filmin içine alıyor. Kral olmadan önce öksüz kalan, çocukluğu zorluklarla geçen, her an yaşamda kalma mücadelesi veren Mufasa sonunda karizmatik, adaletli bir lider olur.

Fırtınalı bir gecede bilge maymun Rafiki’nin Simba’nın kızı Kiara, Timon ve Pumba’ya anlattığı Mufasa’nın hikâyesini geriye dönüşlerle izleriz. Eğlenceli, esprili, aksiyonla, serüvenle, büyüleyici Afrika manzaralarıyla, vahşi doğayla, bin bir hayvan-bitki örtüsüyle dolu filmde hayvan belgeseline yakın bir anlatım yer alıyor. Aslanların postlarındaki her bir tüyü seçeriz, yakın planda Mufasa’nın rüzgârın esintisiyle yelesindeki tüylerin uçuştuğunu görürüz.

AFRİKA MOZAİĞİ

Savanaların uçsuz bucaksız manzaraları, ışık oyunları, ayrıntılar, gün doğumları, batımları Disney’in animasyon, öykü anlatımında bir numara olduğunu kanıtlar. Bu büyük bütçeli yapımı şirket Afro Amerikalı yönetmen, bağımsız, düşük bütçeli “Moonlight” filmiyle Oscar alan Richard Jenkins’in çekmesini ister.

“Dijital efektlerle dolu filmi önce yapmak istemedim. Yıl 2020, pandemi var. Kendi sinema dünyamdan bile uzaktım. Senaryoyu okuyup karakterlerle bağ kurunca düşüncem değişti. Efekt şirketi MPC vizyonumu yüzde yüz gerçekleştirdi. Kamera hareketleri, plan-sekanslar, ayrıntılar hayal ettiğim gibi oldu” diyen Jenkins kendi yorumunu katar; çok sayıda uzun planlar, karakterler arasında dolaşan kesintisiz planlar genelde Disney animasyonlarının bilindik görsel anlatımına benzemez.

Modern sanat ve gerçekçiliğin bileşimi, son teknoloji efektler filmin atmosferini güçlendirir. Broadwayli besteci LinManuel Branda’nın Milele, Bay Bay şarkıları, ses-yapım tasarımları, görüntüler, koreografiler çok başarılı. Pandemiden dolayı Kongolu, Kenyalı sanatçılar, çiftçiler, çobanlarla iletişim kuran yapım tasarımı ekibi onların gönderdikleri videolar, fotoğraflarla dekorların eski tarz tasarımlarını oluşturdu.

Aaron Pierre, Kelvin Harrison Jr, Tiffany Boone, Thandie Newton, Mads Mikkelsen, Beyoncé’nin seslendirmeleri karakterlere derinlik katar. 147 günlük çekimle, fiziksel dekorlar olmaksızın, salt dijital yönetimle, hayal gücü yüksek, duyarlı, yaratıcı bir yönetmenle, ortaya her yaştan izleyicinin beğeneceği bir müzikal animasyon çıkar.

Disney, Aslan Kral’ın 30. yılını ataların ölmediği soydaşlarının içinde yaşadığı Mufasa: Aslan Kral ile kutluyor, Afrika mozaiğine geri dönerek saygısını sunuyor. Dostluk, dayanışma, kader, rekabet, ihanet, güç, hırs, aşk, sadakat, aile, kahramanlık, umut, kayıp, cesaret, kahramanlığı işleyen görsel-işitsel şölen Mufasa: Aslan Kral gösterime girdi.

Filmografi: Aslan Kral (1994, Rob Minkoff-Roger Allers), Aslan Kral 2: Simba’nın Onuru (1998, Darrell Rooney), Aslan Kral 3: Hakuna Matata (2004, Bradley Raymond), Aslan Kral (2019, Jon Favreau), Mufasa: Aslan Kral (Barry Jenkins, 2024).