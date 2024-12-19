Şımarık, Düzen, Mufasa: Aslan Kral, Akıldan Kalbe ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

Bu hafta da, komedi, animasyon, gerilim ve dram türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 20 Aralık Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak. Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Şımarık, On Saniye, Oflu Hoca 4, Akıldan Kalbe, Düzen ve Mufasa: Aslan Kral filmleri vizyona girecek. İşte bu haftanın filmleri...