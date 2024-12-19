Şımarık, Düzen, Mufasa: Aslan Kral, Akıldan Kalbe ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!
Bu hafta da beyazperdede yeni filmler izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte bu hafta vizyona girecek filmler...
Bu hafta da, komedi, animasyon, gerilim ve dram türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 20 Aralık Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak. Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Şımarık, On Saniye, Oflu Hoca 4, Akıldan Kalbe, Düzen ve Mufasa: Aslan Kral filmleri vizyona girecek. İşte bu haftanın filmleri...
ON SANİYE
Bergüzar Korel, Bige Önal ve Defne Burnaz'ın oynadığı "On Saniye", Ceylan Özgün Özçelik yönetmenliğinde vizyona girecek.
Dram türündeki film, ülkenin en prestijli liselerinden birinde, bir öğrencinin annesi ile rehberlik öğretmeni arasındaki gergin görüşmeye odaklanıyor.
ŞIMARIK
Kerem Bürsin, Melis Sezen ve Erkan Kolçak Köstendil'in başrollerini paylaştığı "Şımarık" romantik komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.
Onur Ünlü'nün yönetmenliğini üstlendiği film, zengin bir babanın, şımarık oğluna ders vermek için onu zamanda yolculuk yaptığına ikna etmesi ve oğlunun 16. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda bir köyde olduğuna inanmasıyla gelişen olaylar etrafında dönüyor.
AKILDAN KALBE
Kerem Alışık, Hande Soral ve Şenay Gürler'in başrollerini paylaştığı "Akıldan Kalbe", yıllar önce yapılan hatalar nedeniyle ailesi parçalanmış bir babanın pişmanlığını ve ailenin yeniden bir araya gelişini işliyor.
Dram türündeki filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Özer Feyzioğlu yaptı.
DÜZEN
Justin Kurzel'in yönetmenliğini üstlendiği "Düzen", ABD'de şiddetini artıran banka ve zırhlı araç soygunlarının ülke düzenini sarstığı 1983'te geçen bir olayı ele alıyor.
ABD, Birleşik Krallık ve Kanada ortak yapımı filmin başrollerinde Jude Law, Nicholas Hoult, Marc Maron, Tye Sheridan, Odessa Young ve Jurnee Smollett rol aldı.
OFLU HOCA 4
Özgür Bakar'ın yönettiği; Çetin Altay, Bilal Hancı ve Ufuk Özkan'ın oynadığı devam filmi "Oflu Hoca 4", katıldığı yoga kampında dolandırıcı olduğunu düşündüğü yoga gurularının foyasını ortaya çıkarmaya çalışan Oflu Hoca'nın maceralarını anlatıyor.
MUFASA: ASLAN KRAL
Oscar ödüllü Barry Jenkins'in çektiği animasyon filmi "Mufasa: Aslan Kral", Mağrur Diyar'ın sevilen kralı Mufasa'nın beklenmedik yükseliş hikayesini anlatıyor.
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