Assos’ta Felsefe Günleri başlıyor!

Yayınlanma: 07.01.2025 - 17:14

Güncelleme: 07.01.2025 - 17:14

Prof. Dr. Örsan K. Öymen'in kurucusu ve direktörü olduğu 2000 yılından beri Felsefe Sanat Bilim Derneği tarafından düzenlenen Assos’ta Felsefe Günleri 7-8 Şubat 2025'te "Yapay Zeka Felsefesi" ana temasıyla Nazlıhan Otel'de başlıyor.

İlk gün yazarımız Örsan K. Öymen, “Varlık, Zihin, Ahlak, Siyaset Felsefesi Açısından Yapay Zeka Sorunu”; Doğan Göçmen, “Yapay Zeka ‘Çağında’ Marx ve Heidegger ile Teknoloji Üzerine Düşünmek”; Halil Turan, “Yapay Zeka ve Etik” ve Cemil Güzey, “Ai, Ai, Ai” başlıklı sunumlar yapacaklar. 8 Şubat'ta ise, Aziz Zambak, “Temsil Biçimleri ve Düşünme Mimarisi”; Tufan Kıymaz, “Zihin Felsefesi Perspektifinden Yapay Zeka ve Yapay Bilinç”, Zekiye Kutlusoy, “Bilişsel Bir Disiplin Olarak Zihin Felsefesinde Yapay Zeka” ve Yusuf Örnek, “Yapay Zeka Çalışmalarında Bilimin Sınırı ve Felsefenin Konumu” başlıklı sunumlar yapacaklar. Her sunum sonunda tartışma bölümü de olacak.