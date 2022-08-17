Astronomi meraklıları Antalya'da buluşacak

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:15

Bilim Teknik Dergisince ilk kez 1998'de Antalya Saklıkent'te düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliği, bu yıl 18-21 Ağustos tarihlerinde TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi'nde (TUG) yapılacak. Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıkları tarafından Antalya Valiliği, Akdeniz Üniversitesi, Kepez Belediyesi ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) katkılarıyla TÜBİTAK'ın koordinasyonunda gerçekleştirilecek etkinlik, astronomi meraklılarını buluşturacak. Etkinlikte, 2 bin 500 metre yükseklikteki Saklıkent'te Türkiye'nin gözle inceleme yapılabilen en büyük teleskopu ile uzmanlar eşliğinde gökyüzüne bakılabilecek.

İlk günkü etkinlik için 76 ilden yapılan 3 bin 500 başvuru arasında 1 ila 72 yaş grubunda 750 kişi kurayla belirlendi. Etkinlik, ikinci günden sonra halka açık olarak gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılacak astronomi tutkunları çadırlarını kurarak teleskop ve çıplak gözle gökyüzünü gözlemleyecek.

ETKİNLİK BOYUNCA SÜRECEK GÖK BİLİM EĞİTİMİ

Ayrıca etkinlik boyunca seminerler, yarışmalar, gök bilim ile ilgili birçok faaliyet düzenlenecek. Gözlem etkinliği süresince açık alanda gece-gündüz saatlerinde çeşitli atölye çalışmaları, teleskopla gözlemler, deneyler gibi farklı aktiviteler gerçekleştirilecek. Katılımcılar bu etkinliklere, yanlarında getirdikleri fotoğraf makinesi, teleskop, kamera, dizüstü bilgisayar gibi gözlem ekipmanları ile katılabilecek.

Gece ise katılımcılar çıplak gözle binlerce yıldızın görülebildiği gökyüzü altında uzman astronomlar ve profesyonel teleskoplar eşliğinde gökyüzünü gözlemleyecek, yıldızları, galaksileri, nebulaları tanıyacak. Etkinlik boyunca bilim insanları, gezegenler, uydu teknolojileri, ay misyonu ve roket çalışmaları, yere yakın geçiş yapan asteroitler, yıldız örtülmeleri gibi farklı başlıklarda katılımcılara birbirinden ilginç sunumlar yapacak.

"YILDIZ KAYMALARI" İZLENECEK

Öte yandan 14 Temmuz'da başlayıp 1 Eylül'e kadar sürecek halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen gök taşı veya meteor yağmurları ve ayrıca Perseid (Perse) gök taşı yağmuru, yaz mevsimine denk gelmesi dolayısıyla ışık kirliliğinin az olduğu yüksek rakımlı alanlarda daha rahat izlenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Anadolu'nun farklı şehirlerine yayılan ve her yaştan gökyüzü meraklısını bir araya getiren gözlem etkinlikleri, Antalya ile sona erecek.