Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı: Tekirdağ’da gökyüzünden adeta su boşaldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod ile uyardığı Tekirdağ'da sokaklar göle döndü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod ile yaptığı uyarı sonrasında Tekirdağ'da sabah saatlerinde havanın kararmasıyla sağanak yağış etkisini bir anda göstererek gökyüzünden adet su boşaldı. Şiddetli bir şekilde başlayan sağanak yağış sokakları ve caddeleri adeta dereye çevirdi.
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