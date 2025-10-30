Ataşehir'de binlerce kişi 29 Ekim coşkusuna ortak oldu

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, 26 Ekim Pazar günü İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde, Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası, Yücel Elmas Korosu MÜZED ve Marmara Üniversitesi Çoksesli Korosu’nun aynı sahnede buluştuğu dev bir konserle başladı. 140 müzisyenin yer aldığı orkestra konseri, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

27 Ekim Pazartesi akşamı düzenlenen Cumhuriyet Balosu’nda ise trio dinletisi, sergi, zeybek ve vals gösterileriyle Ataşehirliler unutulmaz bir gece yaşadı.

ATATÜRK'ÜN KIYAFETLERİ SERGİLENDİ

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı boyunca giymiş olduğu kıyafetlerden esinlenerek hazırlanan özel koleksiyon, 28 Ekim’de İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde ziyarete açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergi, Ataşehirlilere tarihle iç içe bir deneyim sundu.

TÖRENLER VE SPOR ETKİNLİKLERİYLE CUMHURİYET RUHU YAŞATILDI

Kutlamalar kapsamında, 28 Ekim Salı günü Barbaros Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtına çelenk sunuldu.

Cumhuriyet Bayramı çelenk sunum ve geçit törenlerine; Ataşehir Kaymakamı Bekir Dınkırcı, Garnizon Komutan Vekili Albay Aziz Aslan, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları, Ataşehir Belediye Meclis üyeleri, Belediye Birim Müdürlerinin yanı sıra siyasi parti ilçe yöneticileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve Gazilerle birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

29 Ekim Çarşamba günü ise Ataşehir Bulvarı’nda gerçekleştirilen öğrenci geçit töreniyle Cumhuriyet’in 102. yılı resmi törenlerle kutlandı.

Aynı gün, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Ataşehirli Yerel Gazeteci Recep Kenan anısına düzenlenen U12 Futbol Turnuvası, Yenisahra Stadyumu’nda genç sporcuları bir araya getirdi. Ataşehir Festival Park’ta da “Buz Pisti Paten Gösterisi” yapıldı.

MEŞALELERLE VE MARŞLARLA FENER ALAYI YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI

Ataşehir’de Cumhuriyet Bayramlarının geleneksel etkinliği, fener alayı yürüyüşü öncesinde; sıcak hava balonu gösterisi, jonglör performansları, dijital oyunlar ve DJ etkinlikleriyle renkli görüntüler oluştu.

Fatma Parlakol’ün piyano eşliğinde Türk Sanat ve Halk Müziği dallarında Atatürk şarkılarını seslendirdiği mini konser, dinleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Binlerce kişinin meşaleler ve marşlar eşliğinde katıldığı Fener Alayı Yürüyüşü, Ataşehir Bulvarı 3M Migros önünden başlayıp Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) önünde sona erdi.

FERHAT GÖÇER KONSERİYLE COŞKU DORUKTAYDI

Fener Alayı Yürüyüşünün ardından düzenlenen “Cumhuriyet İçin Pedalla” etkinliği kapsamında, katılımcıların pedal çevirerek oluşturduğu enerjiyle alandaki LED ekranda Cumhuriyet ve Atatürk temalı görseller yansıtıldı. Bu esnada alandaki sıcak hava balonu havalandı ve DJ Emir Yazgan’ın müzik şovu gerçekleşti. Gökyüzünü süsleyen sıcak hava balonu ve meşalelerle Ataşehir kırmızı beyaza büründü.

Ardından, Cumhuriyetimizin 102. yılında Türkiye’nin 7 bölgesini kapsayan, 350 bin metrelik Türkiye’nin en uzun koşu parkuru “Keşif Run” projesi için start verildi.

Akşam saatlerinde gerçekleştirilen Ferhat Göçer konseri, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doruğa taşıdı. Konserde alanı dolduran vatandaşlar bayraklarıyla şarkılara eşlik etti.

ATAŞEHİR GÖKYÜZÜNE RENK KATTI: SICAK HAVA BALONU ETKİNLİĞİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ataşehir’de düzenlenen sıcak hava balonu etkinliği, vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Gökyüzünü süsleyen sıcak hava balonu ve meşalelerle Ataşehir kırmızı beyaza büründü. Etkinlik alanında toplanan vatandaşlar, gökyüzüne yükselen balonu coşkuyla izledi.

“CUMHURİYET’İN IŞIĞI ATAŞEHİR’DEN YÜKSELİYOR”

Ataşehir’deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, sahnede yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in tarihine, değerlerine ve toplumsal önemine dikkat çekti. Başkan Adıgüzel, konuşmasında Cumhuriyet’in kuruluş felsefesini ve eşitlik ile özgürlük ilkelerini uzun alıntılarla anlattı:

“Yüz iki yıl önce, Birinci Dünya Savaşı’ndan çıkmış, dört bir yanı düşmanlarla çevrili bir ülke vardı. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bağımsız, özgür, adil ve eşit bir Türkiye hedefiyle yola çıktılar. Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir. Bu topraklarda herkesin eşit olduğu, hiçbir kimsenin ötekileştirilmediği bir toplumun temelleri atıldı.”

Başkan Adıgüzel, Cumhuriyet’in farklı şehirlerden ve yaşam deneyimlerinden gelen insanların buluştuğu bir değer olduğuna şu sözlerle dikkat çekti:

“Cumhuriyet, Belediye Başkanı ile herhangi bir Ataşehirli komşunun eşit olması demektir. Cumhuriyet, Manisa’da doğmuş bir öğretmen çocuğu olan Özgür Özel’in genel başkan olmasıdır. Cumhuriyet, Trabzon’da doğmuş çiftçi bir baba ve ev hanımı bir annenin evladı olan Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıdır. Cumhuriyet, farklı illerden gelen insanların bir araya gelerek ülke için ortak bir değer yaratmasıdır. Cumhuriyet, bu meydandaki aydınlık yüzler demek, Cumhuriyet bu farklı hikayelerin buluşması demek.”

Konuşmasında geçmişe vefa kadar geleceğe umut olmanın önemine de değinen Başkan Adıgüzel, şunları söyledi:

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum. Geçmişe vefa kadar geleceğe umut olmak da çok önemlidir. Umut sizlersiniz, değerli komşularım, sizler Türkiye Cumhuriyeti’ni ayakta tutan güçsünüz. Ataşehir Belediyesi olarak çocukları, kadınları ve büyüklerimizi önemsiyor; eğitimden sağlığa, kültür faaliyetlerinden sosyal hizmetlere kadar her çalışmamızı Atatürk’ün ışığında sürdürüyoruz. Ataşehir’i, hiçbir annenin babanın çocuğunun karşısında boynunu bükmediği, adil ve eşit bir ilçe olarak hayal ediyoruz ve bu hedef için var gücümüzle çalışıyoruz.”

Kutlamalar, sanatçı Ferhat Göçer’in sahne almasıyla, doruğa ulaştı. Başkan Adıgüzel, sahneye çıkan Ferhat Göçer’e çiçek takdim ederek teşekkür etti ve konser, coşku ve mutluluk içinde son buldu.