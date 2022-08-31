Atatürk Kültür Merkezi'nde Büyük Zafer Konseri

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 00:30

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıldönümü AKM giriş açık sahnede saat 21.00'de gerçekleştirilen 'Büyük Zaferin 100. Yıl Konseri' ile kutlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen etkinlikte, ilk olarak sahne alan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu, oyuncu Volkan Severcan'ın bugünün anısına okuduğu şiir eşliğinde konser verdi. Kurtuluş Savaşı tarihinin anlatıldığı video mapping ve ışık gösterisi eşliğinde gerçekleşen konserde zafer şarkılarından oluşan repertuvar sunuldu.

Yurttaşların ve turistlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte sahne alan pop müziğin önemli gruplarından MFÖ, verdikleri konserle izleyenleri coşturdu.