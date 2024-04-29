Atatürk Resimleri Sergisi sanatseverlerle buluştu

Yayınlanma: 29.04.2024 - 11:12

Güncelleme: 29.04.2024 - 11:12

Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu’nun düzenlediği 35. “Geldikleri Gibi Giderler Yağlı Boya Atatürk Resimleri Sergisi” dün sanatseverler ile buluştu. İlk defa görücüye çıkan çok sayıda resmin de yer aldığı sergi, Ankara Zafer Çarşısında 4 Mayıs akşamına kadar her gün saat 10.00 ile 17.00 arası ziyarete açık olacak. Yazarların, şairlerin, ressamların bulunduğu etkinlikte söyleşiler ve el sanatları da yer alacak. Sergi sırasında Hamza Saykan, “Metin Usta” kitabını da imzalayacak.