‘Atatürk’ün Taş Plak Koleksiyonundan Bir Seçki’ konseri müzikseverlerle buluştu

Yayınlanma: 17.11.2023 - 16:45

Güncelleme: 17.11.2023 - 16:47

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Anadolu Makam Topluluğu tarafından düzenlenen "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Atatürk’ün Taş Plak Koleksiyonundan Bir Seçki" adlı konser müzikseverlerle buluştu.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu’nda seslendirilen konsere çok sayıda dinleyici katılım gösterdi.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü icra topluluğu olan Anadolu Makam Topluluğu, Atatürk’ün Taş Plak Koleksiyonundan Giriftzen Asım Bey, Sadettin Kaynak ve birçok değerli sanatçının eserlerini icra etti. Konserde ses icracılığında Mete Edman, kanunda Esra Berkman, udda Yasin Bol, tanburda Meriç Düzbaş ve neyde Onur Üstünkaya yer aldı.