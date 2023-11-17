Ali Koç 'Zaferin Rengi' filmi setinde: 'Kimin Atatürk'ün yolundan yürüdüğü önemlidir'

Yayınlanma: 17.11.2023 - 14:38

Güncelleme: 17.11.2023 - 14:41

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, İstanbul'un işgali günlerinden başlayan ve Fenerbahçe takımının kazandığı "Harrington Kupası"nı anlatan "Zaferin Rengi" filmi settine ziyarette bulundu.

Yönetmen Abdullah Oğuz ve oyuncularla bir araya gelen Ali Koç ile yöneticiler, film ekibiyle hatıra fotoğrafları çekildi. Yönetmen Abdullah Oğuz ve oyuncular, filmde kullanılan ve o dönemi yansıtan Fenerbahçe formalarını Ali Koç ve yöneticilere hediye etti.

'KİMİN ATATÜRK'ÜN YOLUNDAN YÜRÜDÜĞÜ ÖNEMLİDİR'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç yaptığı konuşmada, "Atatürk'ün kimi tuttuğu değil, kimin Atatürk'ün yolundan yürüdüğü önemlidir.' Bu camia kurulduğundan beri başında kim olursa olsun, yönetimde kim olursa olsun bir gram dahi bundan şaşmamıştır. O yüzden Harington Kupası'nın olayı, tarihi bizimle özdeşleşmesi çok önemli" dedi.

'TARAFTARLAR FİLME SAHİP ÇIKACAKTIR'

Birebir yapılan eski kulüp binası başkanlık ofisinde konuşan Ali Koç, General Harington Kupası'nı beyaz perdeye aktaran yönetmen Abdullah Oğuz ve ekibine teşekkür etti. Koç, "Biz çok etkilendik. İnşallah 16 şubatta filmimiz vizyona girecek. Ondan önce galalarımız olacak; hem İstanbul'da hem Almanya'da. Biz tutacağına çok inanıyoruz. Çok mesai harcandı, çok emek harcandı, çok para harcandı. Sabırla ve metanetle bu noktaya gelindi. Biz bu filme çok inanıyoruz. Yıllardır General Harington Kupası filmini yapmak için kulübe çok başvurular oldu. Ben yöneticiyken de başkanken de bunu yaşadım. Ama o veya bu nedenle bir şekilde hiçbir zaman gerçekleşmedi. Dolayısıyla Abdullah Bey'i ve ekibini ilk defa bu filmin hikayesini filme dönüştürdükleri için tebrik etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Filmin başarılı olacağına inancının tam olduğunu belirten Ali Koç, "Biz bu filmin çok başarılı olacağına inanıyoruz. Fenerbahçe taraftarlarının da bu filme ciddi anlamda sahip çıkacağına inanıyoruz çünkü çok az camiaya nasip olur böyle bir hikaye. Hatırlatmak gerekirse, biz bu Cumhuriyet'in, bu genç ülkenin önce kurtuluşunda sonra kuruluşunda çok önemli vazifeler icra etmiş bir camianın evlatlarıyız. Bizim hikayemiz çok" dedi.

'UNUTULMUŞU HATIRLAYACAKLAR'

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de ziyarette çok duygulandığını şu sözlerle belirtti:

"Duygulanmamak elde değil. Zamanda yolculukta gibiyiz. Müthiş olmuş. İzleyenler de çok duygulanacaklar, unutulmuşları hatırlayacaklar. Başkanımıza, bütün camiamıza, Abdullah Bey'e bütün oyuncu kadrosuna teşekkür ediyorum. Var olsunlar. Buradaki ortamı görünce, tarihi gerçekleri bir kere daha hatırlayınca şunu görüyorsunuz; Fenerbahçeli Türkler söz konusu vatan olduğu zaman savaşacak kadar genç, ölecek kadar yaşlı yaşamayı bir hayat felsefesi haline getirmişler. Bu da bizi çok özel kılıyor. İyi ki Fenerbahçe var. Ne mutlu Türküm diyene."

'BU FİLME GİTMEK HER FENERBAHÇELİ İÇİN BİR GÖREV'

Filmi beyaz perdeye aktaran yönetmen Abdullah Oğuz ise yaptığı açıklamada, "Ben de teşekkür ediyorum. İnandınız, geldiniz, bütün desteğini verdiniz. Bu destek olmasaydı zaten hayata geçiremezdik. Mahçup olmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bir sürü şeyi kendimiz yaptık. Taksim Stadı'nı yaptık. Çok zor. Yorgun hissediyorum ama çok güzel bir iş yaptık. Şampiyonlar Ligi gibi bir kadroyla çalıştık. Kamera arkası tüm ekip çok profesyonel. Bu filme gitmek her Fenerbahçeli için bir görev. Aynı zamanda bu bir direniş filmi. Bir de bu filmin bir birleştirici tarafı var, onu da seyrettiği zaman herkes görecek" diye konuştu.