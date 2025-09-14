Atlas Sineması, ‘Dağlardan Başka Tanık Yok’ filminin galasını iptal etti

Bağımsız sinema dünyasında tepki çeken bir gelişme yaşandı.

Yönetmen Kurtuluş Baştimar, 29 Eylül 2025’te İstanbul’daki Atlas Sineması’nda yapılması planlanan Dağlardan Başka Tanık Yok filminin galasının, haftalar öncesinden kesinleşmiş rezervasyona rağmen keyfi biçimde iptal edildiğini duyurdu. İstanbul’daki Atlas Sineması, yönetmenliğini Kurtuluş Baştimar’ın yaptığı ve faali meçhul bir cinayeti konu alan Dağlardan Başka Tanık Yok filminin galasını, festival kopyası kendilerine teslim edilmesine rağmen, fragmanı izledikten sonra iptal etti.

Baştimar’ın kamuoyuna yaptığı açıklamaya göre, salon yönetimi hiçbir makul gerekçe sunmadan iptale gitti ve aynı tarihi başka bir etkinlik için tahsis etti.

Yönetmen, bu kararın yalnızca kendi ekibini değil, bağımsız Türk sinemasını da zedelediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Atlas Sineması, kesinleşmiş ve onaylanmış bir rezervasyonu ‘rezervasyon yapılmıştı’ bahanesiyle iptal ederek hem etik dışı bir tutum sergilemiş hem de Türk sinema dünyasına zarar vermiştir. Sanatçıların emeği ve izleyicinin heyecanı böylesine sorumsuz bir tavırla hiçe sayılmamalıdır.”

Baştimar, galanın iptalini sansüre varan bir müdahale olarak değerlendirirken, Atlas Sineması’nın bu kararını gözden geçirmesi çağrısında bulundu. Baştimar ayrıca sanat camiasını ve kamuoyunu, bağımsız sinemaya sahip çıkmaya davet etti.

FİLMİN KONUSU

Film, 1990’larda faili meçhul şekilde cezaevinde kaybolan babasının izini süren genç bir kadın olan Helin’in hikayesini anlatıyor. Helin, annesi Susika’nın Kürtçe ağıtlarında, yıpranmış mektuplarda ve eski kasetlerde geçmişin kırık parçalarını toplamaya çalışıyor.