Attilâ İlhan ödülüne başvurular başladı

Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı tarafından Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları desteğiyle verilen Attilâ İlhan Edebiyat Ödüllerinin bu yıl sekizincisi düzenleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 04:00
Attilâ İlhan ödülüne başvurular başladı
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Yarışma kapsamında 2022 yılında yayımlanmış bir şiir kitabı ve bir romana “Attilâ İlhan Edebiyat Ödülü” ayrıca yine 2022 yılında yayımlanan bir ilk roman ve ilk şiir kitabı için “Vakıf Özel Teşvik Ödülü” verilecek.

Yarışmaya başvurular 17 Haziran’a kadar devam edecek.  


Attilâ İlhan

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