Attilâ İlhan ödülüne başvurular başladı

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 04:00

Yarışma kapsamında 2022 yılında yayımlanmış bir şiir kitabı ve bir romana “Attilâ İlhan Edebiyat Ödülü” ayrıca yine 2022 yılında yayımlanan bir ilk roman ve ilk şiir kitabı için “Vakıf Özel Teşvik Ödülü” verilecek.

Yarışmaya başvurular 17 Haziran’a kadar devam edecek.

