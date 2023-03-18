Attilâ İlhan ödülüne başvurular başladı
Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı tarafından Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları desteğiyle verilen Attilâ İlhan Edebiyat Ödüllerinin bu yıl sekizincisi düzenleniyor.
Yarışma kapsamında 2022 yılında yayımlanmış bir şiir kitabı ve bir romana “Attilâ İlhan Edebiyat Ödülü” ayrıca yine 2022 yılında yayımlanan bir ilk roman ve ilk şiir kitabı için “Vakıf Özel Teşvik Ödülü” verilecek.
Yarışmaya başvurular 17 Haziran’a kadar
devam edecek.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Muharrem İnce kararını açıkladı
- Atatürksüz hutbe camiyi karıştırdı
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken HDP ziyareti açıklaması
- Erdoğan o ismi ekonominin başına getirecek
- Erdoğan çocuk azarlar gibi Bakan Muş'u azarladı
- Son anket ORC'den: Kılıçdaroğlu fark attı
- Hükümet HÜDA PAR üzerinden SADAT'a mı görev veriyor?
- Savcı Sayan istifa etti
- Kentsel dönüşüm destek paketi açıklandı
- 'Çok büyük bir ayıptır!'