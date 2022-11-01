2022 Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri’nin sahipleri belli oldu

01 Kasım 2022 Salı, 02:00

Roman dalındaki ödüle “Yalnız” (Doğan Kitap) isimli romanıyla Zeynep Kaçar, şiir dalındaki ödüle ise “Güneş Kalır Bir Başına” (Everest) isimli kitabıyla Ömer Erdem değer görüldü. İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü “Kanat Koparmaca” (Pankuş) kitabıyla Zekiye Yaldız’ın oldu.

İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü kategorisinde ise bu yıl seçici kurul tarafından ödüle değer eser bulunamadı. Kazanan şair ve yazarlara ödülleri, 21 Kasım’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek tören ile sunulacak.