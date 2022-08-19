Avatar 2 filmi ne zaman çıkacak, Avatar 2 filminin konusu nedir? Avatar 2 neden gecikti?

19 Ağustos 2022 Cuma, 16:31

Dünyada bir klasik haline gelmiş Avatar efsanesinin 2.filmi 13 yıl sonra geliyor. Milyonlarca insanın büyük bir heyecanla beklediği yapım hakkında birçok cevapsız soru var. İşte, tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi rekorunu elinde bulunduran Avatar'ın devam filmine ilişkin bilinmesi gerekenler...

AVATAR 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?



llk filmin olaylarından on yıldan fazla bir süre sonra geçen “Avatar: Suyun Yolu” Sully ailesinin (Jake, Neytiri ve çocukları) hikâyesini, onları takip eden sıkıntıları, kat ettikleri mesafeleri anlatarak başlıyor. Jake'in, tanıdık bir tehdidin yeniden Pandora'yı hedef almasıyla Neytiri ve Na'vi halkıyla birlikte Pandora'yı ve ailesini koruma çabası anlatılıyor. Birbirlerini güvende tutmak için, hayatta kalmak için verdikleri savaşlar ve katlandıkları trajediler filmin konusunu oluşturuyor.

AVATAR 2 NEDEN GECİKTİ?



Coronavirüs salgını başta Avatar 2 olmak üzere birçok büyük prodüksiyonlu ve devasa ekipli filmin çekimlerinin durmasına neden oldu. Avatar 2'nin çekimleri Yeni Zelanda'da yapılıyordu ve 2020 Mart ayından itibaren birkaç hafta ara verileceği açıklanmıştı. Yönetmen James Cameron, 2020 yılı Haziran ayında yeniden başlayan çekimlerin sonlandığını bildirdi. Aynı yılın eylül ayında ise çekimlerin tamamlandığı duyuruldu.

AVATAR 2 NE ZAMAN, NEREDE YAYIMLANACAK?

Disney'den yapılan yeni açıklamada, filmin 16 Aralık 2022'de sinemalarda vizyona gireceği açıklandı.

Eş zamanlı olarak yazılan Avatar 3, Avatar 4 ve Avatar 5'in sırasıyla Aralık 2023, Aralık 2025 ve Aralık 2027'de yayınlanması bekleniyordu. Yapılan yeni açıklamayla serinin devamının da 1'er yıl ertelendiği anlaşıldı.