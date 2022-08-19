Avatar 2 filmi ne zaman çıkacak, Avatar 2 filminin konusu nedir? Avatar 2 neden gecikti?
2009 yılında yayımlanmış destansı film Avatar'ın devamı niteliğinde olacak, Avatar 2 filmi yıllardır bekleniyor. Dünyaca ünlü yönetmen James Cameron'un yönetmenliğini ve senaristliğini 2.filmde de üstelendiği film, Avatar 2 ne zaman çıkacak? Avatar 2 filminin konusu nedir? Avatar 2 neden gecikti?
Dünyada bir klasik haline gelmiş Avatar efsanesinin 2.filmi 13 yıl sonra geliyor. Milyonlarca insanın büyük bir heyecanla beklediği yapım hakkında birçok cevapsız soru var. İşte, tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi rekorunu elinde bulunduran Avatar'ın devam filmine ilişkin bilinmesi gerekenler...
AVATAR 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
llk filmin olaylarından on yıldan fazla bir süre sonra geçen “Avatar: Suyun Yolu” Sully ailesinin (Jake, Neytiri ve çocukları) hikâyesini, onları takip eden sıkıntıları, kat ettikleri mesafeleri anlatarak başlıyor. Jake'in, tanıdık bir tehdidin yeniden Pandora'yı hedef almasıyla Neytiri ve Na'vi halkıyla birlikte Pandora'yı ve ailesini koruma çabası anlatılıyor. Birbirlerini güvende tutmak için, hayatta kalmak için verdikleri savaşlar ve katlandıkları trajediler filmin konusunu oluşturuyor.
AVATAR 2 NEDEN GECİKTİ?
Coronavirüs salgını başta Avatar 2 olmak üzere birçok büyük prodüksiyonlu ve devasa ekipli filmin çekimlerinin durmasına neden oldu. Avatar 2'nin çekimleri Yeni Zelanda'da yapılıyordu ve 2020 Mart ayından itibaren birkaç hafta ara verileceği açıklanmıştı. Yönetmen James Cameron, 2020 yılı Haziran ayında yeniden başlayan çekimlerin sonlandığını bildirdi. Aynı yılın eylül ayında ise çekimlerin tamamlandığı duyuruldu.
AVATAR 2 NE ZAMAN, NEREDE YAYIMLANACAK?
Disney'den yapılan yeni açıklamada, filmin 16 Aralık 2022'de sinemalarda vizyona gireceği açıklandı.
Eş zamanlı olarak yazılan Avatar 3, Avatar 4 ve Avatar 5'in sırasıyla Aralık 2023, Aralık 2025 ve Aralık 2027'de yayınlanması bekleniyordu. Yapılan yeni açıklamayla serinin devamının da 1'er yıl ertelendiği anlaşıldı.
İlgili Haberler
- Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinde filminin konusu nedir? Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinde filminin oyuncuları kimlerdir?
- 'Yarının Sınırında' filminin konusu nedir? Yarının Sınırında filminin oyuncuları kimlerdir?
- Rambo: Son Kan filmi konusu nedir, nerede çekildi? Rambo Son Kan filminin oyuncuları kim, filmin IMDb puanı kaç?
-
Video Haberler
- Değeri 70 bin TL
- Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı
- Ölüme davetiye çıkardılar
- California'da 2 uçak havada çarpıştı: 2 ölü
- O anlar saniye saniye kamerada
- Taksimetreyi açmadı; Turistten 200 lira istedi
- O anlar saniye saniye kamerada
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Azerbaycan’da farklı noktalarda orman yangını
- Ümraniye'de bir garip olay
En Çok Okunan Haberler
-
- Diyanet, ‘tayt’ ve ‘pantolon’a taktı
- 'Devre dışı bırakacak bir sistem üzerinde çalışılıyor'
- AKP’li vekilin boşanmak istediği eşinden açıklama
- Fatih Tezcan cezaevine girdi
- Peker'den yeni görüntü
- 'Onun için mi hakimleri değiştirdin?'
- Pasaporta rekor zam yolda
- 'Artık bu adama bedel ödetmeli...'
- Ünlü ekonomistten dolar ve altın tahmini
- Yüzlerce kişi mağdur