Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinde filminin konusu nedir? Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinde filminin oyuncuları kimlerdir?

19 Ağustos 2022 Cuma, 12:00

Orijinal adı Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows olan filmin yönetmen koltuğunda Dave Green oturdu. Senaristliğini Peter Laird ve Josh Appelbaum yaptığı Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinde filmi macera, aksiyon türündedir ve film 1 saat 53 dakikadır.

NİNJA KAPLUMBAĞALAR: GÖLGELERİN İÇİNDE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Hapishaneden kaçan süper kötü Shredder dünyayı ele geçirmek için bilim adamı olan Baxter Stockman ve mutant haydutlar Fedai Bebop ve Rocksteady ile elele verir. Ninja kaplumbağalar, maskeli kahraman, Casey Jones ve gazeteci April'ın yardımıyla kötü ekibi alt etmeye çalışırlar. Fakat, Shredder ile benzer amaçları güden ancak ondan çok daha güçlü olan Krang’le karşılaşırlar…

NİNJA KAPLUMBAĞALAR: GÖLGELERİN İÇİNDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

-Alan Ritchson

-Brian Tee

-Megan Fox

-Stephen Amell

-Will Arnett

-Noel Fisher

-Tyler Perry

-Pete Ploszek

-Leonardo

-Sheamus

-Gary Anthony Williams

-Kevin Eastman

-Jeremy Howard

NİNJA KAPLUMBAĞALAR: GÖLGELERİN İÇİNDE FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?

Filmin IMDb puanı 5.9 olarak karşımıza çıkıyor.