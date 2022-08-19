'Yarının Sınırında' filminin konusu nedir? Yarının Sınırında filminin oyuncuları kimlerdir?

19 Ağustos 2022 Cuma, 12:11

Yarının Sınırında filmi televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşuyor. Bilim kurgu ve aksiyon türünde olan Yarının Sınırında filminin başrollerini Tom Cruise, Emily Blunt ve Charlotte Riley paylaşıyor. Yarının Sınırında filminin, yönetmen koltuğunda Doug Liman oturuyor.

YARININ SINIRINDA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yakın gelecekte dünyayı ele geçiren Mimics adlı uzaylı birliği, birçok büyük şehri yok eder ve milyonlarca insanı ölümün eşiğinde bekletir. Dünyadaki hiçbir ordu, onların hızına, gücüne ve en önemlisi telepati yoluyla emir verme yeteneklerine ulaşamaz. Dünyadaki bütün ordular güçlerini birleştirmek zorunda kalırlar ve başka çareleri yoktur. Subay Bill Cage daha önce bu savaşlardan hiçbirine katılmamış tecrübesiz bir askerdir ve atıldığı yeni görevi onun için bir nevi intihar anlamına gelmektedir. Cage dakikalar içerisinde öldürülür. Fakat bu bir sonu değil, yeni bir başlangıcı doğurdu. Cage, sıradışı bir şekilde cehennem gibi bir günde uyanır, kendini kırılması zor bir döngünün içerisinde bulur. Buna göre her seferinde ölüp sonrasında yeniden dirilip aynı savaşı bir kez daha tekrarlamak zorundadır. Her geri dönüşünde daha güçlü, daha zeki ve Mimics'lerle daha kolay başa çıkabilir hale gelse de kendine verilen iş dünyanın en zorlu görevidir.

YARININ SINIRINDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

-Tom Cruise

-Emily Blunt

-Bill Paxton

-Tony Way

-Kick Gurry

-Charlotte Riley

-Brendan Gleeson

-Jonas Armstrong

-Franz Drameh

-Sebastian Blunt

-Dragomir Mrsic

-Noah Taylor

YARININ SINIRINDA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?

Filmin IMDb puanı 7.9 olarak karşımıza çıkıyor.



