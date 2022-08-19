Rambo: Son Kan filmi konusu nedir, nerede çekildi? Rambo Son Kan filminin oyuncuları kim, filmin IMDb puanı kaç?

19 Ağustos 2022 Cuma, 11:38

İngilizce adıyla Rambo: Last Blood yani Rambo: Son Kan, 2019 yılında Rambo serisinin devam filmi olarak izleyici ile buluştu. Film dünya çapında 50 milyon dolarlık bir prodüksiyon bütçesine ve 30 milyon dolarlık baskı ve reklam maliyetine karşı 91 milyon dolar hasılat yaptı. İşte ünlü serinin devam filmine dair merak edilen noktalar...



RAMBO: SON KAN FİLMİ KONUSU NEDİR?



Rambo 5 filminde, eski bir asker olan John Rambo'yu Arizona'daki bir çiftlikte yaşarken yoğun bir şekilde Travma Sonrası Stres Bozukluğu ile baş etmeye çalışırken buluyoruz. Bulabildiği her yerde gündelik iş bulmaya çalışan ve hayatını idame ettirmeye çalışan Rambo, beladan uzak durmaya çabalamaktadır. Ancak günün birinde arkadaşı ve emlak müdürü Maria'dan aldığı haber bu durumu değiştirir. Maria'nın torunu bir parti için Meksika sınırını geçtikten sonra kaybolmuştur. Bu yüzden John, gençleri bulmak için sınırın güneyini dolaşır. Bu görev, Rambo'nun bir insan kaçakçılığı çetesini ortaya çıkarmasıyla birlikte oldukça tehlikeli bir hal alır.



RAMBO: SON KAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?



Ana çekimler 2 Ekim 2018'de Bulgaristan'da başladı. Daha önce 1 Eylül 2018'de ve ondan önce 27 Ekim 2014'te Shreveport, Louisiana'da başlaması planlanıyordu. Barraza, sahnelerini Tenerife'de (Kanarya Adaları) filme aldı. Ana çekimler 4 Aralık 2018'de tamamlandı. Ek çekimler Mayıs 2019'un sonunda gerçekleşti.



RAMBO SON KAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?



Sylvester Stallone: John J. Rambo

Paz Vega: Carmen Delgado

Sergio Peris-Mencheta: Hugo Martinez

Adriana Barraza: Maria Beltran

Yvette Monreal: Gabrielle

Genie Kim: Yenah Han

Joaquín Cosío

Óscar Jaenada: Victor Martinez

Louis Mandylor: Sheriff

Sheila Shah: Alejandra



RAMBO SON KAN FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇTIR?

Filmin IMDb puanı 6.1/10 olarak karşımıza çıkıyor.