Avatar’ın yönetmeni James Cameron'un yeni projesinde Türk imzası: OceanXplorers

Yayınlanma: 13.08.2024 - 18:18

Güncelleme: 13.08.2024 - 18:18

Dünyaca ünlü yönetmen James Cameron ve National Geographic'in birlikte yürüttüğü, okyanus keşfi temalı belgesel dizisi "OceanXplorers", güçlü görsel anlatımıyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Projenin tanıtım afişi, Amerika'da yaşayan Türk tasarımcı Ali Aydın’ın kurduğu ve yönettiği MOT Creative ajansı tarafından tasarlandı. Aydın ve ekibi, bu projede yer alarak uluslararası bir başarıya daha imza attı.

18 Ağustos'ta National Geographic'te prömiyer yapacak olan "OceanXplorers", 19 Ağustos'ta Disney+ ve Hulu platformlarında da yayınlanacak. Seri, OceanXplorer adlı gelişmiş bilimsel araştırma gemisini merkez alarak, okyanusların en uzak ve keşfedilmemiş köşelerini araştırıyor. Dizi, bilim, keşif ve eğitim yoluyla okyanusların harikalarını aydınlatmayı ve korumayı amaçlıyor.

MOT Creative’in tasarladığı afiş, dizinin görsel kimliğini ve anlatım gücünü yansıtarak izleyicilere etkileyici bir ilk izlenim sunuyor.

Los Angeles'ta kurulan MOT Creative, sekiz yıldır Hollywood'daki birçok prestijli film ve televizyon dizisinin afiş kampanyalarını tasarlayarak adından söz ettiriyor. Ali Aydın ve ekibi, geçtiğimiz yıllarda sektörün Oscar'ı olarak kabul edilen Clio Awards'tan iki ödül kazanmayı başarmıştı. Bu ödüller, kreatif çalışmalarının kalitesini ve uluslararası alandaki başarılarını pekiştiriyor. Aydın ve ekibinin başarısı, Türkiye'nin yaratıcı endüstrilerdeki yetenek ve potansiyelini bir kez daha dünya sahnesine taşıyor.