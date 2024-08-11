'Avatar 3'ün adı resmen açıklandı: James Cameron'dan büyük sürpriz
Ünlü yönetmen James Cameron bir sonraki Avatar filminin adını açıkladı.
James Cameron, "Titanik" ve "Terminatör" gibi ikonik yapımların yönetmeni, Disney'in Anaheim'da düzenlediği D23 kongresinde merakla beklenen "Avatar 3"ün adını duyurdu. 15 bin kişilik bir izleyici kitlesine hitap eden Cameron, yeni filmin isminin "Avatar: Ateş ve Kül" olacağını açıkladı.
Cameron'ın "Avatar" ve 13 yıl sonra gelen devam filmi "Avatar: Suyun Yolu," gişede toplamda 5,2 milyar dolardan fazla hasılat elde etmişti. Bu başarı, Cameron'ın seriyi dört devam filmiyle tamamlama planının gerçekleşme ihtimalini artırmıştı.
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