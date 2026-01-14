Aydın Gün Teşvik Ödülü'nün sahibi Tunçer oldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından her yıl, klasik müzik alanında gelecek vadeden 30 yaşın altındaki bir genç müzisyene destek sağlayan Aydın Gün Teşvik Ödülü’nün 2025 yılı sahibi, orkestra şefi, besteci ve keman sanatçısı Kerem Tunçer oldu.

Aydın Gün Teşvik Ödülü’nün kazananı, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner başkanlığında, Borusan Kocabıyık Vakfı Genel Koordinatörü Ahmet Erenli, piyanist ve orkestra şefi İbrahim Yazıcı, piyanist ve devlet sanatçısı Gülsin Onay, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası başkemancısı Prof. Pelin Halkacı Akın ile İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak’tan oluşan seçici kurulun oybirliğiyle belirlendi.

Kerem Tunçer’e ödülü 11 Haziran’da, 54. İstanbul Müzik Festivali’nin açılış töreninde sunulacak.

KEREM TUNÇER HAKKINDA

1997’de Bursa’da doğan Kerem Tunçer, 2015 yılına kadar keman ve kompozisyon eğitimi aldı. 2014’te Belçika’daki Arthur Grumiaux Keman Yarışması’nda Birincilik Ödülü’nü kazandı ve 2013-2015 yılları arasında Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası ve Ankara Gençlik Senfoni Orkestrası’nın başkemancılığını genç yaşta üstlendi. Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları İlkokulu ve Lisesi’nden birincilikle ve dereceyle mezun oldu. 2015’teki mezuniyetinde “Alanında Üstün Başarı” ödülüne layık görüldü. Aynı yıl Daniel Barenboim tarafından bizzat seçilerek Berlin’de yeni kurulan Barenboim-Said Akademie’nin ilk 13 öğrencisinden biri olmaya hak kazandı. 2019’da akademiden en yüksek dereceyle mezun olarak kurumun ilk Türk mezunu oldu. Mezuniyetinin ardından Barenboim-Said Akademie’de kompozisyon alanında Sanatçı Diploması çalışmalarını sürdürdü. Tunçer, Doğu-Batı Divan Orkestrası ve Boulez Ensemble’ın önemli bir üyesi olarak Daniel Barenboim yönetiminde düzenli olarak konserler verdi; Carnegie Hall, Berlin Filarmoni, Paris Filarmoni, Royal Albert Hall, La Scala, Elbphilharmonie, Walt Disney Hall, BOZAR Brüksel, Lincoln Center, Pierre Boulez Saal, Smetana Hall, Berlin Waldbühne gibi seçkin salonlarda birçok kez sahneye çıktı. Ayrıca BBC Proms, Salzburg Festivali, Luzern Festivali, Rheingau Festivali, Bremen Festivali ve Schleswig-Holstein Festivali gibi büyük festivallere katıldı. Lang Lang, Anne-Sophie Mutter, Martha Argerich, Yo-Yo Ma, Lisa Batiashvili, Antonio Pappano, François-Xavier Roth, Matthias Pintscher, Lahav Shani, ClaraJumi Kang ve Zubin Mehta gibi dünyaca ünlü müzisyenlerle aynı sahneyi paylaştı.

Şeflik yolculuğuna Rengim Gökmen ve Karşıyaka Oda Orkestrası ile katıldığı bir ustalık sınıfında başlayan Tunçer, ardından Prof. Eiji Oue’nin sınıfında Hannover Müzik, Tiyatro ve Medya Yüksekokulu’nda Orkestra Şefliği eğitimi aldı. İbrahim Yazıcı, Cem Mansur ve Howard Griffiths gibi önemli şeflerin asistanlığını yaptı; Johannes Schlaefli, Steven Sloane ve Michael Schønwandt’ın ustalık sınıflarına katıldı. Finlandiya’daki dünyaca ünlü Panula Akademisi’ne kabul edildi ve saygın pedagog Jorma Panula ile yoğun ustalık sınıflarında birçok kez yakın çalışma fırsatı buldu. Şeflik kariyerinde bugüne kadar Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt (Oder), Brandenburger Symphoniker, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Nürnberger Philarmoniker, Berliner Sinfonietta, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası gibi topluluklarla çalıştı.