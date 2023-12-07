Serenay Sarıkaya: 'Annem ve babamın boşanması bana çok şey öğretti'

Yayınlanma: 07.12.2023 - 13:57

Güncelleme: 07.12.2023 - 14:02

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Aile dizisiyle ekranlara döndükten sonra bir dergiye verdiği röportajda çocukluk dönemine dair samimi açıklamalarda bulundu. İşte Sarıkaya'nın röportajından öne çıkan başlıklar:

Serenay Sarıkaya, anne ve babasının boşandıktan sonra uzun yıllar teyzesi, kendisi ve annesinin birlikte yaşadığını belirtti.

Sarıkaya, psikolojiye olan merakını dile getirerek, evlerinde psikoloji kitaplarının okunduğunu ve her türlü olayın psikolojik çerçevede değerlendirildiğini ifade etti. Sarıkaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Annem ve babam boşandıktan sonra uzun yıllar teyzem, ben ve annem yaşadık.

Evde devamlı bu tarzda kitaplar okunur, her türlü gündelik ya da olağandışı olay psikolojik çerçeveleriyle ev konseyinde değerlendirilirdi.

Daha o yaşlarda empati kurma, anlama, kendimi doğru ifade etme, davranış ve duygularımı derinlemesine ve samimiyetle gerçekleştirebilme becerileri kazanmıştım.

Bu hayat boyu bana çok yardımcı oldu. İş hayatım da özel hayatım da.."

Sarıkaya, hayatındaki yatkınlıkların ve bu alandaki bilgilerin kendisine iş ve özel hayatında yardımcı olduğunu ifade ederek, oyunculuk kariyerine olan ilgisinin de bu deneyimlerle şekillendiğini dile getirdi.

Serenay Sarıkaya'nın samimi açıklamaları, çocukluk döneminin ona kattığı değerleri ve hayatındaki etkileri gözler önüne serdi.