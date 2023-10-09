Serenay Sarıkaya, annesinin ‘yasak aşkı’ ile ilgili ilk kez konuştu

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, Nişantaşı'nda Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun ile görüntülenmişti. Sarıkaya annesinin ‘yasak aşkı’ ile ilgili ilk kez konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2023 - 13:43
Serenay Sarıkaya, annesinin ‘yasak aşkı’ ile ilgili ilk kez konuştu
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Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, önceki haftalarda Nişantaşı'nda bir erkek ile yürüyüş yaparken görüntülenmişti. Seyhan'ın görüntülendiği kişinin oyuncu Cansu Tosun'un Serpil Tosun ile evli olan babası Kenan Tosun olduğu ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine Cansu Tosun’un annesi Serpil Tosun, sessizliğini bozarak konuyla ilgili açıklama yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı: 

"Her şey doğru. Konuşacak bir durum yok. Allah’a havale ediyorum onları."

Oyuncu Serenay Sarıkaya ise bu süreçte sessizliğini korumuş, herhangi bir açıklama yapmamıştı.  31 yaşındaki Sarıkaya, "Anneniz ile ilgili bir haber çıktı, onu sorsak?" diyen TV100 muhabirine şu cevabı verdi:

"Benim bununla ilgili bir şey söylemem doğru olmaz, sağ olun."

Sarıkaya, "Peki aşk doğru mu?" sorularını ise cevapsız bırakarak aracına bindi.


Serenay Sarıkaya yasak aşk

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