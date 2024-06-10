Azeri şarkıcı Aziza Mustafa Zadeh, 25 Temmuz'da Harbiye'de konser verecek

Azeri şarkıcı Aziza Mustafa Zadeh, 25 Temmuz'da Harbiye'de konser verecek.

AA
Yayınlanma: 10.06.2024 - 15:04
Azeri şarkıcı Aziza Mustafa Zadeh, 25 Temmuz'da Harbiye'de konser verecek
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"Cazın prensesi" olarak anılan Azerbaycanlı piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza Mustafa Zadeh, 25 Temmuz'da konser verecek.

Uzak Doğu halk müziğini caz ile harmanlayarak, klasik batı müziği tarzında yorumlayan sanatçı, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Sanatçı, Musicarium ve Y Kültür Sanat organizasyonuyla düzenlenecek konserde, piyano performansının yanı sıra caz stilinde Azeri şarkılar da seslendirecek.

 

 

 


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