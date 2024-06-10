Hande Yener'den ODTÜ'lü öğrencilere destek: Konser verecek!
Rektörlüğün yasakladığı bahar şenliklerini kendi düzenleyen ODTÜ öğrencilerine destek için sahne alacak olan Hande Yener, konser tarihini açıkladı.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) her yıl düzenlenen bahar şenliklerine bu yıl rektörlükten izin çıkmaması gündeme bomba gibi düşmüştü.
Tüm engellere rağmen geleneklerini bozmamak için direnen ODTÜ öğrencilerine ünlü şarkıcı Hande Yener'in sopa şarkısıyla eğlenirken video paylaşmıştı. Yener o videoya sessiz kalmadı ve öğrencilere desteğini açıkladı. Öğrencilerle görüşen Yener, konser tarihini açıkladı.
13 Haziran saat 21.00’de Ankara CerModern’de sahneye çıkacak Yener’in konseri ODTÜ öğrencilerine ücretsiz olacak. Hande Yener’in Instagram hesabında yayınlanan konserin afişinde ‘Tamamen ücretsiz ve yalnızca ODTÜ öğrencilerine açık’ notu dikkat çekti.
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