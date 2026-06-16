Bağımsız korku filmi 'Saplantı' gişeyi salladı! Yönetmen Curry Barker'dan devam filmi ve yeni proje açıklaması

Son dönemin en dikkat çekici bağımsız korku yapımlarından biri olan ve sinema salonlarında adeta bir kasırga estiren Saplantı (Obsession), vizyona girmesinin üzerinden bir ay geçmesine rağmen izleyiciden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. "Tek Dilek Söğüdü" aracılığıyla platonik aşkı Nikki’yi kendisine aşık eden ancak kısa sürede kontrolden çıkan saplantılı bir kabusun ortasında kalan utangaç genç Bear'ın hikayesini anlatan film, yapımcıların ve sinema dünyasının gözünü yönetmen Curry Barker'a çevirdi.

Beklenmedik bu devasa gişe başarısının ardından Hollywood Reporter’a özel bir röportaj veren Barker, sinemaseverlerin merakla beklediği devam filmi iddialarına netlik getirdi.

"HEMEN SAPLANTI 2'Yİ ÇEKMEK İSTEMİYORUM"

Devam projesi için acele edip büyüyü bozmak istemediğini belirten Curry Barker, kafasında yaratıcı fikirler olduğunu kabul ederek şunları söyledi:

"Hemen Saplantı 2'yi çekmek istemiyorum. Devam filmi için aklımda gerçekten heyecan verici bir fikir var ama bunu şimdilik kendime saklayacağım. 5-6 yıl sonra gelmek zorunda demiyorum ama bence biraz zaman geçtikten sonra vizyona girse de insanlar aynı heyecanı duyacaktır. Şu an adeta bir kasırganın ortasındayım ve ne yapacağımı çözmeye çalışıyorum."

KORKU EVRENİ BİR ANTOLOJİ DİZİSİNE DÖNÜŞEBİLİR

Ana karakterlerin hikayesi nihayete ermiş gibi görünse de tekinsiz "Dilek Söğüdü" evreninde anlatılacak çok fazla hikaye olduğunu vurgulayan genç yönetmen, GamesRadar ev sahipliğinde düzenlenen öngösterimde hayalindeki televizyon projesini açıkladı:

"Beni asıl heyecanlandıran şey, birer saatlik bölümlerden oluşan bir antoloji dizisi yapmak olurdu. Her bölümde tamamen kontrolden çıkan farklı bir dilek hikayesini işleyebiliriz. Belki ilk pilot bölümünü aynı görüntü yönetmeniyle ben yönetirim, ardından diğer bölümler için farklı yönetmenlere kendi bakış açılarını yansıtma fırsatı tanırız. Bu gerçekten harika olurdu."

SIRADA AARON PAUL'LÜ GERİLİM VE A24 İMZALI TEKSAS KATLİAMI VAR

Barker’ın sonraki adımları için sinema dünyasındaki heyecan verici bekleyiş sürerken, başarılı yönetmenin takvimi şimdiden dolmuş durumda. Yönetmen şu sıralar, başrollerinde Breaking Bad dizisiyle efsaneleşen Aaron Paul ve Jurassic World yıldızı Bryce Dallas Howard'ın yer aldığı Anything But Ghosts adlı yeni gerilim filminin kurgu aşamasını yürütüyor.

Bu projenin hemen ardından ise sinemaseverleri heyecanlandıran bir ortaklığa imza atılacak. Barker, bağımsız sinemanın prestijli stüdyosu A24 için yeni bir Teksas Katliamı (The Texas Chainsaw Massacre) filmi çekmek üzere yönetmen koltuğuna oturacak. Henüz senaryo aşamasında olduğunu belirten Barker, korku sinemasının ikonik katili Leatherface'in ailesinin derinliklerine odaklanmak istediğini çıtlattı.

"KARİYERİMDE İLK KEZ İSTEDİĞİM HER ŞEYİ YAPABİLİRİM"

Gördüğü küresel ilginin ardından Hollywood’un kapılarını sonuna kadar aralayan genç yönetmen, yaşadığı tatlı kararsızlığı ve üzerindeki yapıcı baskıyı şu sözlerle özetledi:

"Karşıma çıkan fırsatlar gerçekten inanılmaz. Kariyerimde ilk kez gerçekten istediğim projeleri seçebileceğimi hissediyorum. Şu an kafamdaki en büyük soru işareti şu: Hazır bir serinin filmini mi çekmeliyim, yoksa tamamen kendi orijinal hikayeme mi odaklanmalıyım? Üzerinde düşünmem gereken çok şey var ve asıl stres de tam olarak buradan kaynaklanıyor. Bir sonraki adımda ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum."