Bakan Ersoy’dan İsrailli Bakana 'Görkem Sevindik' yanıtı: 'Bu tehdit dili kabul edilemez'

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in, Filistinlilere yönelik idam düzenlemesine karşı çıkan isimleri hedef alan tehditkâr söylemleri sonrası, Türkiye’den sanata ve vicdana destek mesajı geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ben-Gvir’in hedef tahtasına koyduğu ünlü oyuncu Görkem Sevindik ile İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir arama gelerek dayanışma mesajı verdi.

"TEHDİTKÂR DİL ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Filistinlilere yönelik idam düzenlemesini savunan ve buna itiraz edenleri tehdit eden söylemlerin evrensel değerlerle bağdaşmadığı vurgulandı. Bakan Ersoy, hukuksuzluğa ve zulme karşı durmanın insani bir sorumluluk olduğunu belirterek, İsrail yönetiminin sivilleri ve hak savunucularını hedef alan yaklaşımlarının meşruiyeti olmadığını dile getirdi.

"GÖRKEM SEVİNDİK’İN YANINDAYIZ"

Bakan Ersoy, sanatçı Görkem Sevindik’in duruşunun "dünyanın ortak vicdanının bir yansıması" olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Filistinlilere yönelik idam düzenlemesini savunan ve buna itiraz edenleri hedef alan bu dil, İsrail’in hukuksuzlukta geldiği noktayı bir kez daha göstermektedir. Vicdan sahibi hiç kimse, masumların hayatını hedef alan bu anlayış karşısında susmamalıdır. Görkem Sevindik’in ortaya koyduğu insani duruşun yanındayız. Filistin halkının hakkını, hukukunu ve onurunu savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."