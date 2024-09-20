Bakanlığın 'Can Bonomo' kararı Misvak'ı kızdırdı, Serkan İnci 'siyasal islamcı faşizmi' dedi
İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Can Bonomo'nun da yer almasına gerici "mizah" dergisi Misvak karşı çıktı. Türk vatandaşı Musevi sanatçıyı hedef alan dergiye, bir dönemin sıkı iktidar savunucusu Serkan İnci'dense sert tepki geldi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Can Bonomo'nun da sahne alacak olması, dincilerin "mizah" dergisi Misvak'ı kızdırdı.
Derginin X'teki hesabı üzerinden Bonomo'nun 4 Ekim'de düzenlenecek konserine dair asılan bir afişinin fotoğrafı paylaşılarak "Kültür Bakanlığının düzenlediği kültür yolu festivalinde Can Bonomo’ya kadar şarkı söyletecek sanatçı mı yoktu? Halk boykot dedikçe tam tersi yapılıyor!" denildi.
"TÜRKİYE'NİN BİRLİĞİNE TEHLİKE OLUŞTURUYOR"
Musevi kimliğiyle bilinen Bonomo'nun hedef alındığı bu paylaşım, sosyal medyada kimi sosyal medya kullanıcıları ve dinci çevrelerce büyük destek aldı.
Bir dönem iktidarın sıkı savunuculuğunu yapan İnci Sözlük kurucusu Serkan İnci ise Bonomo'ya yönelik bu harekete tepki gösterenler arasında yer aldı.
İnci, Misvak'ın sözkonusu paylaşımını alıntılayarak "Alın bir siyasal islamcı faşizmi daha… Adamı sırf inancından dolayı hedefe koyup linç ettirmeye çalışıyorlar. Bu kafa Türkiye’nin birliğine tehlike oluşturuyor" dedi.
Can Bonomo, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına başladığı geçen yıl tepkisini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sivil halkı katlederek insanlık suçu işleyen İsrail devletini kınıyorum. Savaşın kazananı olmaz” diyerek göstermişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li belediye başkanına siyasi yasak
- Emekli, memur ve asgari ücret zammı tahmini
- Gerici, zorba müdür için karar çıktı
- Ağabey Enes cinayet için mi çağrıldı?
- Narin cinayetine ilişkin adli tıp raporu tamamlandı
- Mansur Yavaş konuya açıklık getirdi!
- Çağrı cihazlarının nasıl patlatıldığı ortaya çıktı!
- 'Büyük bir darbe aldık'
- Müge Anlı ile Demet Akalın arasında ‘Narin’ polemiği
- Bahçeli soru soran gazeteciyi azarladı