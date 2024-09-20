Bakanlığın 'Can Bonomo' kararı Misvak'ı kızdırdı, Serkan İnci 'siyasal islamcı faşizmi' dedi

Yayınlanma: 20.09.2024 - 14:17

Güncelleme: 20.09.2024 - 14:17

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Can Bonomo'nun da sahne alacak olması, dincilerin "mizah" dergisi Misvak'ı kızdırdı.

Derginin X'teki hesabı üzerinden Bonomo'nun 4 Ekim'de düzenlenecek konserine dair asılan bir afişinin fotoğrafı paylaşılarak "Kültür Bakanlığının düzenlediği kültür yolu festivalinde Can Bonomo’ya kadar şarkı söyletecek sanatçı mı yoktu? Halk boykot dedikçe tam tersi yapılıyor!" denildi.





"TÜRKİYE'NİN BİRLİĞİNE TEHLİKE OLUŞTURUYOR"

Musevi kimliğiyle bilinen Bonomo'nun hedef alındığı bu paylaşım, sosyal medyada kimi sosyal medya kullanıcıları ve dinci çevrelerce büyük destek aldı.

Bir dönem iktidarın sıkı savunuculuğunu yapan İnci Sözlük kurucusu Serkan İnci ise Bonomo'ya yönelik bu harekete tepki gösterenler arasında yer aldı.

İnci, Misvak'ın sözkonusu paylaşımını alıntılayarak "Alın bir siyasal islamcı faşizmi daha… Adamı sırf inancından dolayı hedefe koyup linç ettirmeye çalışıyorlar. Bu kafa Türkiye’nin birliğine tehlike oluşturuyor" dedi.

Can Bonomo, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına başladığı geçen yıl tepkisini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sivil halkı katlederek insanlık suçu işleyen İsrail devletini kınıyorum. Savaşın kazananı olmaz” diyerek göstermişti.





