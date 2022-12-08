Gerici Misvak ve troller istismarı ortaya çıkaran Timur Soykan'ı hedef gösterdi
Gerici Misvak, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın merkezinde olduğu çocuk istismarını ortaya çıkaran gazeteci Timur Soykan'ı hedef aldı.
İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşında imam nikâhı ile 'evlendirdiği' kızının yaşadığı istismarı ortaya çıkaran gazeteci Timur Soykan, #TimurSoykanTutuklansın etiketiyle hedef gösterildi.
Misvak adlı derginin sosyal medya hesabından "Timur Soykan ve zihniyeti tutuklansın” paylaşımı yapılırken, Twitter’da da bazı sosyal medya hesapları tarafından #TimurSoykanTutuklansın etiketi açıldı.
Misvak'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Fadime Şahin infialini tekrarlamak isteyerek İslam'a saldıran Timur Soykan ve zihniyeti tutuklansın" ifadeleri kullanıldı.
Hesabın paylaştığı görselde ise arka bölümde FETÖ lideri Fethullah Gülen’e benzetilen bir figür ile masada 'algı operasyonu', ‘BirGün’, ‘darbe’, ‘ayaklanma’ gibi ifadelerin yer aldığı 'belgeler' kullanıldı.
‘Misvak’ adlı hesap, daha önce de Mustafa Kemal Atatürk’ü ‘eşek’ olarak betimlemesi ve Gezi eylemlerinde polisin attığı gaz bombasıyla katledilen 14 yaşındaki Berkin Elvan’ı hedef aldığı görsellerle gündeme gelmişti.
Misvak, “Erken yaşta ortak rızayla evlenen erkekler ‘tecavüzcü’ sayılıp hüküm giyiyor” diye paylaştığı bir görselinde de çocuk istismarcılarını 'genç evlilik mağdurları' olarak göstermişti.
TWİTTER’DA TROL KAMPANYASI
Öte yandan Soykan, Twitter’da troller tarafından açılan etiketle de hedef gösterildi. Gerici troller, “#TimurSoykanYargılansın” ifadelerinin yer aldığı bir etiket açtı.
Öte yandan Soykan, Twitter’da çeşitli sosyal medya hesapları tarafından açılan #TimurSoykanYargılansın” etiketiyle de hedef gösterildi.
Etikete aralarında sanatçı, gazeteci ve politikacıların bulunduğu binlerce kişiden tepki geldi.
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