Bakırköy’de açılan ‘Ben Kolay Ölmem’ adlı sergi gazete manşetlerinden oluşuyor: Hüzünlü koleksiyon

Yayınlanma: 27.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 27.01.2025 - 04:00

İstanbul Bakırköy’de İspirtohane Kültür Merkezi’nde koleksiyoner A. İlhan Gülek’in arşivinden hazırlanan “Ben Kolay Ölmem” isimli sergi önceki gün sanatseverlerle buluştu. “Ben Kolay Ölmem” isimli gazete sergisi, 90’lı yıllarda Atatürkçü aydınlara yapılan karanlık suikastların haberlerini manşetten veren orijinal gazetelerden oluşuyor. Sergiyi Gülek ile konuştuk.

Sergide yer alan koleksiyonunuzu nasıl tanımlıyorsunuz?

Bu benim en hüzünlü, en acı veren koleksiyonum. Lise 1. sınıftan beri, yani tam kırk beş yıldır Cumhuriyet gazetesi okuyorum ve her gün düzenli olarak satın alıyorum. Önemli günlerde ya da ulusal bayramlarda bütün gazeteleri alıyorum. Serginin ilk gazetesi lisedeyken çıktığım ilk ders boykotunun nedeni olan Prof. Cavit Orhan Tütengil’in suikast haberinin olduğu gazete. Ölüm haberini alınca dersleri boykot etmiştik.

Ertesi günkü Cumhuriyet’i saklamıştım. İşte koleksiyon böyle başladı. Ne yazık ki koleksiyon büyüdükçe büyüdü. Zenginleşmesinden korktuğum tek koleksiyonum bu.

Aydınlarımız, 12 Eylül 1980 öncesinde darbeye ortam hazırlamak için sağsol çatışması kisvesinde öldürüldüler. 90’lı yıllarda suikastlar için laik-dindar çatışması kılıfı hazırlandı. 2000’li yıllarda da derin devletin şifresini çözenlerin öldürülmesi ile suikastlar devam etti. Suikastlar sürdükçe koleksiyonum ne yazık ki büyüdü. O günlerde alamadığım gazeteleri de sonradan sahaflardan alarak tamamladım.

‘BAŞKA BİR ANLAM İÇERİYOR!’

Sergide dikkatimizi Cumhuriyet gazetesi çekiyor...

Sergide en büyük manşetleri atan Cumhuriyet gazeteleri en başta yer alıyor. Öldürülen aydınlarımızın çoğunun Cumhuriyet yazarı olması da bir başka anlam içeriyor. Yani sergi Cumhuriyet gazetesinin acı günleri sergisi gibi.

‘EN BÜYÜK DİLEĞİM...’

Serginin oluşum sürecinden bahseder misiniz?

Bu sene ilk defa orijinal gazetelerden oluşan “Ben Ölmedim Ki” isimli sergiyi hazırladım. Sergiyi Bakırköy Belediye Başkanı sayın Ayşegül Ovalıoğlu’nun desteğiyle birlikte açtık. Yine benim koleksiyonumdan oluşan “Gazetelerle Devrim Şehitleri” sergisi de ADD Kadıköy Şubesi tarafından Caddebostan Kültür Merkezi’nde açıldı.

Sergi 24 Ocak’ta açıldığı için tabii ki baş köşede Uğur Mumcu var. Sergide Muammer Aksoy’dan Bahriye Üçok’a, Ahmet Taner Kışlalı’dan Turan Dursun’a, Eşref Bitlis’ten Gaffar Okkan’a öldürülen yurtseverlerimizin suikast haberleri yer alıyor.

SERGİNİN AMACI SİZCE NEDİR?

Bu sergiyi yapmamın amacı, yurtsever, devrimci, Atatürkçü aydınların, gazetecilerin, askerlerin, polislerin aynı heyecanla ve canları pahasına devrimi yaşatmaya çalıştıklarını göstermek.

Kalpaksız Kuvayı Milliyecilerin emperyalizmle, faşizmle, gericilikle mücadeleyi sürdürdüğünü anlatmak ve tabii ki bize yol açan, yol gösteren şehitlerimizi cinayetlerin üzerinden kaç yıl geçerse geçsin unutmadığımızı, unutmayacağımızı göstermek.

Onlar ancak Atatürk’ün çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmak yolunda olanların varlığını gördükleri, hissettikleri sürece “Ben ölmedim ki!” diyebilirler. Koleksiyonumdaki gazetelerin sayısının daha da artmaması en büyük dileğim.