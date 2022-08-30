Bakırköy’deki tarihi Sanat Konağı’ndaki yağmalama devam ediyor

30 Ağustos 2022 Salı, 04:00

İstanbul’da Bakırköy’ün simgesi olan Sanat Konağı yağmalanıyor. Binanın içinde ve dışında binaya ait her şey tek tek yerinden sökülüyor, çalınıyor haberlerini; 11 Haziran’da bu sayfada okudunuz. Haberin ardından binanın dış çevresi çelik plakalarla kapatılmış ve jiletli teller örülmüştü. Yakın zamanda binanın çevresinde yer alan demir plakaların kaldırıldığı ve binanın yine tahrip edildiği ortaya çıktı. Bina boşaltıldıktan kısa bir süre sonra; yangın merdiveni kapıları, orijinal döküm kalorifer petekleri, pirinç kapı kolları çalınmıştı. Şimdi ise binanın cadde kısmında yer alan demir parmaklıkların da çalındığı ve arka kapısının kilidinin kırıldığı ortaya çıktı. Binanın bahçesi ise çöplük oldu. Bir tarih göz göre göre yok ediliyor.

Kaderine terk edilen bina niye boş? Hatırlayalım, geçen şubat ayında, Bakırköylü Sanatçılar Derneği’nin (BASAD) yaklaşık yirmi yıldır ikamet ettiği bina Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından boşaltılmıştı. O süreçte, “Neden” sorusuna karşılık verilen tek cevap “Kütüphane yapacağız” olmuştu.

Tüm bu olaylardan sonra Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD), “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı Bakırköy’ün sembollerinden biri olan Kültür ve Sanat Konağımıza sahip çıkmaya, tarihi korumaya ve yeniden kültür-sanat yuvası olması için, tarafımıza iade etmeye çağırıyoruz” açıklamasını yapmıştı. Bakanlık ise hâlâ sessizliğini koruyor.

Konağın arka kapısının kilidi de kırıldı, bahçesi çöplük oldu.