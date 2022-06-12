Bakırköy Sanat Konağı yağmalanıyor... BASAD'dan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na çağrı: Sanat fabrikasını geri verin

12 Haziran 2022 Pazar, 02:00

Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD) dün gazetemizde çıkan haber üzerine yağmalanan ve çürümeye terk edilen Bakırköy Sanat Konağı ile ilgili bir açıklama gönderdi. BASAD Genel Başkanı Ali İlhan Gülek, “Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce ‘kütüphane yapılacağı’ gerekçesiyle Bakırköylü Sanatçılar Derneği’nden (BASAD) geri alınan ve zorla boşaltılan tarihi bina yok oluyor” diyor.

Açıklamada şu ifadeler yer alıyor: “Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından, altı ay içerisinde ‘Çocuk ve bebek(!) kütüphanesi’ olarak hizmete sokulacağı açıklanan bina, beş ayda harabeye döndü.

‘6 AY ÖNCE 500 ÖĞRENCİ’

Türk sineması ve tiyatrosunun en önemli isimlerinin yetiştiği, Münir Özkul’un, Cem Karaca’nın sesinin duvarlarında yankılandığı, Muhsin Kut’un boya izlerinin yer aldığı binamız ölüme terk edilmiş durumda. Oysa bu bina altı ay önce 500 öğrencinin yer aldığı, piyano, keman seslerinin yükseldiği, bale ve tiyatro eğitimi yapılan, oyunların sahneye konduğu, resim sergileri, söyleşiler yapılan yani hayat dolu gibi bir binaydı. ‘Sanatçı fabrikasıydı. Yapıldığı 1906’dan bugüne korunmuş olan Bakırköy Kültür ve Sanat Konağı’nın tarihi, döküm merdiven korkulukları ve kalorifer petekleri, kapıları, çerçeveleri yağmalandı. Bina, mahallelenin önünden korkuyla geçtiği, hırsızların cirit attığı, uyuşturucu bağımlılarının mekân tuttuğu bir yer oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı Bakırköy’ün sembollerinden biri olan Kültür ve Sanat Konağımıza sahip çıkmaya, tarihi korumaya ve yeniden kültür-sanat yuvası olması için, tarafımıza iade etmeye çağırıyoruz.”

(Bakırköy Sanat Konağını'nın çevresi dün akşam 22.00 saatlerinde hızlıca kapatıldı.)