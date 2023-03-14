Balamir’den 'Duygudan Düşünceye'

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 10:37

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 10:37

Balamirin kitabında, uzun yıllar insan ve sanat adına yazdığı günlük notlarıyla, inandığı değerler kapsamında zamana ilişkin sorgulamalar yer alıyor. İnsanlığı, yaşamın önüne koyduğunu belirten Balamir, “İnsan ve sanatla ilgili duygularım, düşüncelerimi oluşturdu. Onları samimi yüreklerden gelen yazılarla birleştirerek, bu kitapta kalıcı kılmak istedim. Sevgi dolu yaklaşımın insanlık adına duruşunu, bilgelerin fikirleriyle destekledim. Amacım kendimi anlatmak değil, durum değerlendirmesi yapmaktı. Düşüncelerimde düşüncelerinizi bulmanız dileğiyle” diye konuştu.