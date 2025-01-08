'Bale Dünyası' eseri, sesli betimleme ile engelli bireyleri sanatla buluşturacak

Yayınlanma: 08.01.2025 - 23:16

Güncelleme: 08.01.2025 - 23:16

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), "Bale Dünyası" gösterisini sesli betimlemeyle sanatseverlere sunacak.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün sürdürdüğü sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hayata geçirilen gösteri, 12 Ocak'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleşecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) ile Sesli Betimleme Derneğinin engelli bireyler için düzenlediği etkinlik, görme engelli bireylerin yanı sıra işitme ve bedensel engelli bireylerin de sanatla buluşmasına olanak tanıyacak şekilde planlandı.

Gösteride, görme engelli izleyiciler için sesli betimleme teknolojisi kullanılacak ve kulaklıklar aracılığıyla sahnedeki hareketler, mimikler ve atmosferin detayları Emine Kolivar'ın sesli anlatımıyla aktarılacak.

Eserin diyalog bölümleri, Türkiye Sağırlar Federasyonu Başkan Yardımcısı Şebnem Şen tarafından gönüllü olarak işaret diliyle tercüme edilecek.

Katılımcılar, etkinliğin gerçekleşeceği gün, 11.30'da fuayede kostümleri inceleme ve bale dünyasıyla daha yakından tanışma imkanı bulabilecek.

Kadıköy Meydanı'ndan Süreyya Operası'na kadar, hazırlanan özel bir tarif ile katılımcıların mekana kolay ulaşımı amaçlanırken, salon içine de kılavuz yollar eklendi.

Gösteride "Fındıkkıran" (Drosselmayer, Colombine) ve "Uyuyan Güzel" (Çizmeli Kedi ve Beyaz Kedi) eserlerinin yanı sıra küçük balerinlerin dans edeceği "Le Corsaire Pas De Deux", "Giselle", "Kuğunun Ölümü", "Uyuyan Güzel" (Kırmızı Başlıklı Kız ve Kurt), "Don Kişot Pas De Deux" ve "Karagöz-Hacivat" gibi balenin klasik ve bilinen eserlerinden bölümler sahnelenecek.

Deniz Özaydın tarafından hazırlanan oyunun çocuk balesi koreografisine Çiğdem Erkaya Öztürk ve Deniz Özaydın imza attı. Oyunun anlatıcılığını ise Mert Aksu ile bale öğretmeni Tunca Bakan üstlendi.