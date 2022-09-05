"Bandırma Füze Kulübü" 21 Ekim'de izleyiciyle buluşacak
Türkiye'nin uzaya füze göndermeyi başaran ilk ülkelerden biri olmasını sağlayan liseli gençlerin başarı hikayesini konu alan "Bandırma Füze Kulübü" filmi, 21 Ekim'de vizyona girecek.
"Bandırma Füze Kulübü" filminin yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak üstleniyor. Alina Boz ve Deniz Can Aktaş’ın başrolde olduğu filmde, Öykü Gürman ise "Nurgül Öğretmen" karakterini canlandıracak.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gürman, senaryoyu okuduğunda Nurgül öğretmeni çok benimsediğini belirterek, "Şarkıcı kimliğimle filmde yer almak, sesimle karaktere renk katmak, Nurgül'ün müzik öğretmeni olması karaktere daha yakın ve samimi hissettirdi. Hikayenin gerçeklere dayanması, yaşanmış olması beni heyecanlandırdı" ifadelerini kullandı.
Dijital Sanatlar tarafından çekimleri tamamlanan film, yaklaşık 60 yıl önce yaşananları sinema perdesine aktardı.
Filmin konusu kısaca şöyle:
"Bandırma’da yaşayan bir grup gencin küçük bir kasabada engellemeler ve alaylarla başlayan uzaya füze gönderme hayalleri sonunda gerçek olur. Süreç içinde elde edilen başarı tüm dünyanın ilgisini çekse de hak ettiği değeri bulamaz. Zamanla unutulan inanılması güç başarılar, tarihin tozlu sayfalarında tekrar gün yüzüne çıkmayı bekler."
Yapımda ayrıca Aslı Bekiroğlu, Görkem Sevindik, Tolga Canbeyli, Gökhan Yıkılkan, Bahtiyar Engin, Ahmet Saraçoğlu ve Altan Erkekli rol aldı.
Video Haberler
- Avcılar'daki sürücü kursu eğitim pistinde yine olay
- Akçakoca'da denizde hortum oluştu
- Kanyonda çevre kirliliğine tepki
- Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahili doldurdu
- Burdur gölü sahili mor renge büründü
- Hedefleri dünya şampiyonluğu
- Deredeki mineralli kumda şifa arıyorlar
- Çocuğunun yanında kapkaç şoku
- 'PANTER' isimli kedi sokaktan geçen köpeklere saldırdı
- Yakayı işte böyle ele verdiler
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın diploması için harekete geçtiler
- Türkiye'nin en mutsuz ili belli oldu
- Mustafa Muhammed'e kaza şoku!
- ENAG ağustos ayı enflasyonunu açıkladı
- 'Atilla'yı değil, Sarraf'ı seçtiler'
- 'Vadesiz hesap dinen uygun değildir'
- Projede yer alan mimar konuştu
- TÜİK ağustos ayı enflasyon verisini açıkladı
- İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
- 'Tam düzeliyor derken...'