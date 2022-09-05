TV yayın akışı 5 Eylül 2022 Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
05 Eylül 2022 Pazartesi, 10:17
<p>Yeni bir haftayı karşıladığımız Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Eylül Pazartesi günü TV yayın akışı...</p>

Yeni bir haftayı karşıladığımız Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Eylül Pazartesi günü TV yayın akışı...

<p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong>      20:00 <span style="background-color: #ffffff; color: #0b0b0b; font-family: 'SF Compact Display'; font-size: 21px;"> </span>Aşkın Tarifi</p> <p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI  </strong>       20:00 <span style="background-color: #ffffff; color: #0b0b0b; font-family: 'SF Compact Display'; font-size: 21px;"> </span>Küçük Yalanlar</p> <p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong>       20:00  Eyvah Eyvah 3</p> <p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI   </strong>            20:00   Masterchef Türkiye</p> <p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong>            20:15  Seksenler (Altyazılı)</p> <p><strong>ATV YAYIN AKIŞI    </strong>           20:00   Kalp Yarası</p> <p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong>    20:00   Güldür Güldür Show</p> <p><strong>TRT 2 YAYIN AKIŞI  </strong>          20:00    Evliya Çelebi</p>

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI      20:00  Aşkın Tarifi

FOX TV YAYIN AKIŞI         20:00  Küçük Yalanlar

STAR TV YAYIN AKIŞI       20:00  Eyvah Eyvah 3

TV8 YAYIN AKIŞI               20:00   Masterchef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI            20:15  Seksenler (Altyazılı)

ATV YAYIN AKIŞI               20:00   Kalp Yarası

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00   Güldür Güldür Show

TRT 2 YAYIN AKIŞI            20:00    Evliya Çelebi

<h4><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></h4> <p>07:00 Sihirli Annem</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Güneşin Kızları</p> <p>13:00 Magazin D Yaz</p> <p>14:00 Küçük Ağa</p> <p>16:00 Ece Üner ile Susma</p> <p>18:40 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Aşkın Tarifi</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Küçük Ağa

16:00 Ece Üner ile Susma

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşkın Tarifi

<h4>FOX TV YAYIN AKIŞI</h4> <p>08:00 Çalar Saat</p> <p>11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>13:00 En Hamarat Benim</p> <p>16:00 Fulya ile Umudun Olsun</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber</p> <p>20:00 Küçük Yalanlar</p> <p>22:15 Sesinde Aşk Var</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Küçük Yalanlar

22:15 Sesinde Aşk Var

<h4>STAR TV YAYIN AKIŞI</h4> <p>07:00 Medcezir</p> <p>09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Erkenci Kuş</p> <p>16.00 Star Market</p> <p>18.40 Star Haber</p> <p>20:00 Eyvah Eyvah 3</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Erkenci Kuş

16.00 Star Market

18.40 Star Haber

20:00 Eyvah Eyvah 3

<h4>TV 8 YAYIN AKIŞI</h4> <p>07:15 8'de Sağlık</p> <p>08:30 Oynat Bakalım</p> <p>09:30 Masterchef Türkiye</p> <p>13:30 Paylaş Benimle</p> <p>15:00 Paylaş Benimle</p> <p>17.15 Masterchef Türkiye</p> <p>20:00 Masterchef Türkiye</p>

TV 8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye

13:30 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

17.15 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

<h4>TRT 1 YAYIN AKIŞI</h4> <p>06:55 Kalk Gidelim</p> <p>10:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı)</p> <p>12:25 Gönül Dağı (Altyazılı)</p> <p>15:35 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)</p> <p>19:00 Ana Haber (Canlı) 19:55 Doğrusu Ne?</p> <p>20:00 Seksenler (Altyazılı)</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:55 Kalk Gidelim

10:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

12:25 Gönül Dağı (Altyazılı)

15:35 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı) 19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Seksenler (Altyazılı)

<h4>ATV YAYIN AKIŞI</h4> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Bir Zamanlar Çukurova</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Sümela'nın Şifresi</p> <p>16:00 Kardeşlerim</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kalp Yarası</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sümela'nın Şifresi

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası

<h4>SHOW TV YAYIN AKIŞI</h4> <p>08:30 Bu Sabah</p> <p>11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18.45 SHOW Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

<p><strong>TRT 2 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Geziyorum</p> <p>08:30 Arşivden Konserler</p> <p>09:00 Karalama Defteri</p> <p>09:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri</p> <p>10:00 Aramızda Müzik Var</p> <p>10:45 Bir Kare Bir Anlam</p> <p>11:00 Bir Resim Bir Hikaye</p> <p>11:30 Kısa Film Kuşağı</p> <p>12:00 Hayat Sanat - Kolaj</p> <p>12:30 Dünya Müzik Gelenekleri</p> <p>12:45 Hz. Mevlana'dan Beyitler</p> <p>13:00 İhmal Edilebilir Nasihatler</p> <p>14:00 Yabancı Sinema: Avcı (The Hunter)</p> <p>15:45 Kısa Bir Ara</p> <p>16:00 Türk Caz Standartları Enstitüsü</p> <p>17:00 Felsefe Söyleşileri</p> <p>18:00 Hayat Sanat</p> <p>18:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri</p> <p>19:00 Tiyatro Dünyası</p> <p>19:30 Koleksiyoner</p> <p>20:00 Evliya Çelebi</p> <p>20:30Fotoğraflar</p>

TRT 2 YAYIN AKIŞI

08:00 Geziyorum

08:30 Arşivden Konserler

09:00 Karalama Defteri

09:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

10:00 Aramızda Müzik Var

10:45 Bir Kare Bir Anlam

11:00 Bir Resim Bir Hikaye

11:30 Kısa Film Kuşağı

12:00 Hayat Sanat - Kolaj

12:30 Dünya Müzik Gelenekleri

12:45 Hz. Mevlana'dan Beyitler

13:00 İhmal Edilebilir Nasihatler

14:00 Yabancı Sinema: Avcı (The Hunter)

15:45 Kısa Bir Ara

16:00 Türk Caz Standartları Enstitüsü

17:00 Felsefe Söyleşileri

18:00 Hayat Sanat

18:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

19:00 Tiyatro Dünyası

19:30 Koleksiyoner

20:00 Evliya Çelebi

20:30Fotoğraflar

5 eylül 2022 yayın akışı akşamın filmleri trt 2 filmleri ATV bugün hangi film var? FOX TV TV 8

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