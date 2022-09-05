TV yayın akışı 5 Eylül 2022 Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Yeni bir haftayı karşıladığımız Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Eylül Pazartesi günü TV yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Aşkın Tarifi
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Küçük Yalanlar
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Eyvah Eyvah 3
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Masterchef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:15 Seksenler (Altyazılı)
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kalp Yarası
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
TRT 2 YAYIN AKIŞI 20:00 Evliya Çelebi
TRT 2 YAYIN AKIŞI
08:00 Geziyorum
08:30 Arşivden Konserler
09:00 Karalama Defteri
09:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
10:00 Aramızda Müzik Var
10:45 Bir Kare Bir Anlam
11:00 Bir Resim Bir Hikaye
11:30 Kısa Film Kuşağı
12:00 Hayat Sanat - Kolaj
12:30 Dünya Müzik Gelenekleri
12:45 Hz. Mevlana'dan Beyitler
13:00 İhmal Edilebilir Nasihatler
14:00 Yabancı Sinema: Avcı (The Hunter)
15:45 Kısa Bir Ara
16:00 Türk Caz Standartları Enstitüsü
17:00 Felsefe Söyleşileri
18:00 Hayat Sanat
18:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
19:00 Tiyatro Dünyası
19:30 Koleksiyoner
20:00 Evliya Çelebi
20:30Fotoğraflar
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