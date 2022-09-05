Balyoz davasında reddi hakim talebi: 'Biz bu filmi 12 yıldır gördük'

05 Eylül 2022 Pazartesi, 09:56

Birçoğu hapiste veya firari olan Fethullahçıların sahte belgeler ve gizli tanıklarla hazırladığı ve Yargıtay’ın beraat kararlarını bozmasıyla yeniden görülen Balyoz davasının 5 Eylül'deki karar duruşması öncesi, mahkeme başkanı değiştirilmiş ve yeni üye hakimler atanmıştı.

28 Şubat davasında mahkûm edilen Emekli Orgeneral Çetin Doğan ve Emekli Albay Emin Küçükkılıç'ın avukatı Hüseyin Ersöz, Balyoz davasında reddi hakim talebinde bulunduklarını söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan avukat Ersöz, "Yargılamanın her aşamasında siyasi müdahalelerin yaşandığı davada, son olarak gerçekleşen Savcı ve Hakim görevlendirmeleri, Doğal Hakim İlkesine ve “Objektif Tarafsızlık Prensibine” aykırı uygulamalardır" dedi.

Ersöz'ün Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şu şekilde;

Balyoz Davası her yönüyle, “Düşman Ceza Hukuku” uygulamalarının yaşandığı, hukuka aykırı bir süreçtir. 20 gün önce gerçekleşen Hakim ve Savcı görevlendirmelerini, davanın siyasi yanının bir göstergesi olarak nitelendiriyoruz. Biz bu filmi, 12 yıldır devam eden sözde yargılamada defalarca gördük. Yargıtay’ın Bozma Kararı sonrasında yaşananlar, malumun ilamı, planlanan yargısız infazın somut göstergeleridir. Avukatlar olarak tarihe bir kez daha not düşüyoruz."

Balyoz Davası’nda “Reddi Hakim” talebinde bulunduk!

Yargılamanın her aşamasında siyasi müdahalelerin yaşandığı davada, son olarak gerçekleşen Savcı ve Hakim görevlendirmeleri, Doğal Hakim İlkesine ve “Objektif Tarafsızlık Prensibine” aykırı uygulamalardır. #HukukGüvenliği?? pic.twitter.com/tyLA4FG0uc — Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) September 5, 2022







