Balyoz davasında reddi hakim talebi: 'Biz bu filmi 12 yıldır gördük'
Avukat Hüseyin Ersöz yeniden görülen Balyoz davasının karar duruşması öncesi yapılan değişiklikler sonrası Balyoz davasında reddi hakim talebinde bulunduklarını açıkladı.
Birçoğu hapiste veya firari olan Fethullahçıların sahte belgeler ve gizli tanıklarla hazırladığı ve Yargıtay’ın beraat kararlarını bozmasıyla yeniden görülen Balyoz davasının 5 Eylül'deki karar duruşması öncesi, mahkeme başkanı değiştirilmiş ve yeni üye hakimler atanmıştı.
28 Şubat davasında mahkûm edilen Emekli Orgeneral Çetin Doğan ve Emekli Albay Emin Küçükkılıç'ın avukatı Hüseyin Ersöz, Balyoz davasında reddi hakim talebinde bulunduklarını söyledi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan avukat Ersöz, "Yargılamanın her aşamasında siyasi müdahalelerin yaşandığı davada, son olarak gerçekleşen Savcı ve Hakim görevlendirmeleri, Doğal Hakim İlkesine ve “Objektif Tarafsızlık Prensibine” aykırı uygulamalardır" dedi.
Ersöz'ün Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şu şekilde;
Balyoz Davası her yönüyle, “Düşman Ceza Hukuku” uygulamalarının yaşandığı, hukuka aykırı bir süreçtir. 20 gün önce gerçekleşen Hakim ve Savcı görevlendirmelerini, davanın siyasi yanının bir göstergesi olarak nitelendiriyoruz. Biz bu filmi, 12 yıldır devam eden sözde yargılamada defalarca gördük. Yargıtay’ın Bozma Kararı sonrasında yaşananlar, malumun ilamı, planlanan yargısız infazın somut göstergeleridir. Avukatlar olarak tarihe bir kez daha not düşüyoruz."
Balyoz Davası’nda “Reddi Hakim” talebinde bulunduk!— Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) September 5, 2022
Yargılamanın her aşamasında siyasi müdahalelerin yaşandığı davada, son olarak gerçekleşen Savcı ve Hakim görevlendirmeleri, Doğal Hakim İlkesine ve “Objektif Tarafsızlık Prensibine” aykırı uygulamalardır. #HukukGüvenliği?? pic.twitter.com/tyLA4FG0uc
Video Haberler
- Akçakoca'da denizde hortum oluştu
- Kanyonda çevre kirliliğine tepki
- Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahili doldurdu
- Burdur gölü sahili mor renge büründü
- Hedefleri dünya şampiyonluğu
- Deredeki mineralli kumda şifa arıyorlar
- Çocuğunun yanında kapkaç şoku
- 'PANTER' isimli kedi sokaktan geçen köpeklere saldırdı
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Tehlikeli yolculuk kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- İçeriden çekilen fotoğraflar paylaşıldı
- Soylu için harekete geçiliyor
- Erdoğan'ın diploması için harekete geçtiler
- Türkiye'nin en mutsuz ili belli oldu
- Mustafa Muhammed'e kaza şoku!
- İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
- 'Lağım patladı; arınacak tarafı kalmadı'
- 'Vadesiz hesap dinen uygun değildir'
- 'Böyle biri değildi'
- Tarım Kredi'de bir skandal daha!