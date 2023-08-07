‘Barbie’ rekor kırdı
Vizyona girdiği 21 Temmuz tarihinden itibaren tüm dünyada yankı uyandırmayı başaran “Barbie” filmi, gişede de beklentileri aştı.
Film, hafta sonu itibarıyla 1 milyar dolar barajını geçti. Greta Gerwig’in yönettiği, başrolünde Margot Robbie’nin yer aldığı filmin 2023’ün en çok kazanan yapımı olması bekleniyor.
Gerwig de bu başarıyla
gişede 1 milyar doları gören ilk
kadın yönetmen oldu.
“Barbie”yle aynı hafta vizyona
giren Christopher Nolan’ın
“Oppenheimer” filmi ise haftasonu
itibarıyla 550 milyon dolar gelir
elde etti.
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