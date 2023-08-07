‘Barbie’ rekor kırdı

Yayınlanma: 07.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.08.2023 - 05:09

Film, hafta sonu itibarıyla 1 milyar dolar barajını geçti. Greta Gerwig’in yönettiği, başrolünde Margot Robbie’nin yer aldığı filmin 2023’ün en çok kazanan yapımı olması bekleniyor.

Gerwig de bu başarıyla gişede 1 milyar doları gören ilk kadın yönetmen oldu. “Barbie”yle aynı hafta vizyona giren Christopher Nolan’ın “Oppenheimer” filmi ise haftasonu itibarıyla 550 milyon dolar gelir elde etti.

