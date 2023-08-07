‘Barbie’ rekor kırdı

Vizyona girdiği 21 Temmuz tarihinden itibaren tüm dünyada yankı uyandırmayı başaran “Barbie” filmi, gişede de beklentileri aştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.08.2023 - 03:00
‘Barbie’ rekor kırdı
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Film, hafta sonu itibarıyla 1 milyar dolar barajını geçti. Greta Gerwig’in yönettiği, başrolünde Margot Robbie’nin yer aldığı filmin 2023’ün en çok kazanan yapımı olması bekleniyor.

Gerwig de bu başarıyla gişede 1 milyar doları gören ilk kadın yönetmen oldu. “Barbie”yle aynı hafta vizyona giren Christopher Nolan’ın “Oppenheimer” filmi ise haftasonu itibarıyla 550 milyon dolar gelir elde etti. 


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