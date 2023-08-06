'Barbie'nin pazarlama kampanyasını bu kadar dahice yapan şey...

Yayınlanma: 06.08.2023 - 13:49

Güncelleme: 06.08.2023 - 13:49

Barbie'nin şaşırtıcı gişe başarısıyla tüm Hollywood, Greta Gerwig'in üçüncü yönetmenlik denemesinde bunu nasıl başardığını merak etti. Barbie dünya çapında 1 milyar dolar barajını aşmaya hazırlanıyor ve COVID-19 salgınının başlamasından bu yana bu barajı aşan sadece altı film olacak. Filmin böylesine beklenmedik bir başarıya ulaşması birçok faktöre bağlanabilir. Bunlar filmin kalitesinden orijinal Barbie bebeğin kaç nesli etkilediğine kadar uzanıyor. Bir filmin tüm beklentileri aşmasını sağlamak için faktörlerin mükemmel bir birleşimle bir araya gelmesi gerekir.

Bununla birlikte, Barbie için yürütülen pazarlama kampanyasının yarattığı etkileşimin ne kadar önemli olduğu da yeterince vurgulanamaz. Film stüdyoları COVID-19 salgınından bu yana, küresel bir sağlık krizi ve yeni teknolojilerin ortaya çıkmasının ardından filmleri nasıl tanıtacaklarını bulmakta biraz zorlandılar ancak Barbie'nin aldığı tanıtım yıldırımında en ufak bir güvensizlik izi yoktu. Barbie'yi yıllardır bu kadar sevdiren temel özellikleri kucaklarken pazarlama departmanı yapabileceği tüm doğru çağrıları yaptı.

İLK ADIM SADE VE ETKİLEYİCİ BİR FRAGMAN OLDU

Pazarlama kampanyasının ilk adımı, "Barbie" adlı filmi klasik Warner Bros. tarzı bir teaser ile başlatmaktı. İlk izlenim çok önemlidir ve fragman, diğer gişe rekortmeni filmlerin fragmanlarından farklı olacak şekilde tasarlandı. Fragman, filmin temel özelliğine odaklanarak büyüleyici ve sade bir şekilde seyirciye sunuldu. Warner Bros. daha önceki deneyimlerinden öğrenerek, fragmanın etkili bir şekilde seyircileri etkilemesini sağladı ve filmin beklentileri artırdı.

Bununla birlikte, film için düzenlenen pazarlama kampanyasının başarısında insanların Barbie ile ilişkilendirdiği unsurları kucaklaması da önemliydi. Barbie karakter posterlerinin ve Barbie Selfie Generator adlı bir web sitesinin kullanılması, insanların filmle kişisel bir bağ kurmalarına ve Barbie ile etkileşime geçmelerine olanak tanıdı. Bu, filmin uzun süredir Barbie hayranları için nostaljik bir deneyim sunmasının yanı sıra yeni izleyicilere de ilgi çekici bir seçenek olarak görünmesini sağladı.

Barbie'nin pazarlama kampanyası aynı zamanda filmin kimliğine de uygun bir şekilde tasarlandı. Pembe renk ve Barbie'ye özgü komedi atmosferi vurgulandı. Bu, filmin tanıtımında öne çıkan Barbie'nin eğlenceli ve parlak dünyasını yansıttı. Bu tür bir pazarlama stratejisi, filmin kendine özgü bir tarzı olduğunu ve diğer gişe rekortmeni filmlerden farklı olduğunu vurguladı.

Sonuç olarak, Barbie'nin şaşırtıcı gişe başarısı, filmin kalitesi, popülerliği, doğru pazarlama kampanyası ve Barbie karakterinin güçlü kimliğini vurgulayan pazarlama stratejilerinin birleşimi sayesinde elde edildi. Bu faktörlerin mükemmel bir uyumu, Barbie'nin beklenmedik bir başarıya ulaşmasını sağladı ve onu dünya çapında izleyicilerin ilgisini çeken bir film haline getirdi.