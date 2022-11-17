Barış Akarsu’nun yaşamı film oldu

17 Kasım 2022 Perşembe, 04:00

Bodrum’da 2007’de geçirdiği bir trafik kazasında 28 yaşındayken yaşamını yitiren Anadolu rock müzik sanatçısı Barış Akarsu’nun hayatı beyazperdeye taşındı. “Barış Akarsu Merhaba” isimli film, yarın izleyiciyle buluşacak. Filmin önceki gün yapılan galasına birçok ünlü ismin yanı sıra Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ve SOL Parti Meclis Üyesi Alper Taş da katıldı. Barış Akarsu’nun babası Selahattin Akarsu, Cumhuriyet’e konuştu.

Barış Akarsu’yu toplumun bu kadar sevilmesinin nedenini mütevazi kişiliği olduğunu belirten baba Akarsu, “Bizim evde hep Cem Karaca, Barış Manço, Ruhi Su ve Rahmi Saltuk gibi sanatçılar çalardı. Çocuklarım bunları dinleyerek büyüdü” dedi.

Barış Akarsu’nun toplumsal sorunlara duyarlı bir insan olduğunu belirten baba Akarsu şöyle konuştu:

“Ben 78 kuşağıyım, 68 kuşağıyla birlikte bilinçlendim. Barış’ı da 78 kuşağı bilinciyle yetiştirdim. Barış şarkılarında da toplumsal konuları işlemiştir. ‘Kimdir o’ şarkısı bunlardan biri. Barış ile biz birkaç kez 1 Mayıs kutlamalarına da katıldık. Barış her yere neşesiyle giderdi. Onu görünce sanki herkesin yüzünde gülümseme belirirdi. Ben bir evlat kaybettim ama binlerce evlat kazandım. Türkiye’nin her yerinde benim çocuğum var artık.”

Öte yandan Barış Akarsu’nun yarım kalan “Merhaba” şarkısı tamamlandı. “Merhaba” şarkısından elde edilen gelir, Akarsu’nun da yaşarken destek verdiği LÖSEV’e bağışlanacağı öğrenildi.