‘Barış için sesimi veririm’

Yayınlanma: 06.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.11.2023 - 03:48

Dünyanın en sevilen tenorlarından Andrea Bocelli, 8 Haziran 2024'te İstanbul'da, İnönü Stadı'nda konser verecek. İtalyan sanatçı, konseri öncesinde İstanbul’da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda barış mesajları veren Bocelli, “Kendi müziğimle dünya çapındaki güncel şartların daha da iyileşmesine bir katkım olursa ne mutlu bana. Yani ben sesimden feragat edebilirim yeter ki barış tesis edilsin. Savaş bence çok aptalca bir şey. Korkunçluğu bir yana, en aptalca şey, insanlığın hatası” dedi.

BWO Entertainment, CEO Event ve Dolmabahçe AŞ organizasyonuyla İstanbul’a gelecek olan Bocelli, “Stadyum dediğimiz zaman farklı bir heyecan verir. Yüksek sayıda seyirciye hitap etmek ayrı keyifli. Akustiği tam değerlendirmek zor olabiliyor bu yüzden bütün hazırlıklarımızı önceden yapacağız. Ses, Allah’ın bir lütfu ama ben de çalışarak elimden geleni yapıyorum. Türkiye çok güzel, İstanbul da öyle, bu konuda ne söylesem yüzeysel kalır. Kendimi şanslı hissediyorum” diye konuştu.



