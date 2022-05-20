BASELECTED sergisi 28 Mayıs'ta başlıyor
Bu yıl ikincisi düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali programında izleyicilerle buluşacak olan BASELECTED sergisi 28 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşacak.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 28 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında ikincisi düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali programında izleyicilerle buluşacak olan BASELECTED sergisi, daha önce BASE’in ilk 5 edisyonuna katılmış Türkiye’nin 4 bir yanından sanatçıların güncel üretimlerinden oluşan bir seçkiyi izleyicilerle buluşturacak.
Derya Yücel’in küratörlüğünde, resim, seramik, video, heykel, yerleştirme, fotoğraf, baskı, cam ve grafik tasarım gibi geniş bir yelpazede eserlerin bir araya geldiği sergide 70 sanatçıya ait 100’ü aşkın eser sanatseverlerle buluşacak. Sergi eş zamanlı olarak www.base.ist adresinden de izlenebilecek.
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Serginin küratörü Derya Yücel sözlerini şöyle ifade ediyor : ‘BASELECTED, günümüz sanatı bağlamında ele alınan kavram ve olguları, sanatsal yaratıcılığa dönüşen araçların değişkenliğini, genç bir sanatçı kuşağının pratiğini açık ve canlı tutuşunu da gösterdiği bir platform olarak yeniden hayata geçiyor.
Sanatçıların son dönem üretimlerine farkındalık yaratabilecek bir karşılaşma ve diyalog zemininde yeniden hayata geçen bu seçki, sanat üretiminde sürekliliğin, motivasyonun, direncin, kararlılığın ve üretim istencinin de bir göstergesi olarak ortaya çıkıyor. ’
Tolga Akmermer
Sergi boyunca ücretsiz sanat atölyeleri de sergiye eşlik edecek. ‘Dilara Göl ile Mono Baskı Atölyesi’, ‘Delal Eken ile Rapido Çizim Atölyesi’, ‘Çiğdem Akgün ile Kolaj Portre Atölyesi’, ‘Seda Boy ile Seramik Figür Heykel Atölyesi’, ‘Meta iş birliğiyle Metaverse Atölyeleri’ gibi halka açık sanat atölyelerine katılmak isteyenler ‘base.ist’ web adresinden ön kayıt yaptırabilecek.
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