Cumhuriyet gazetesinin Ankara Temsilciliği’nde ilk sergi

15 Mayıs 2022 Pazar, 04:00

Gazetemizin Ankara Temsilciliği’nin yeni binasındaki Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde ilk resim sergisi dün törenle açıldı.

Açılışa Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, eski CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ve eşi Yurdum Güvener, sanatçılar Celal Binzet, Ülkü Günay, Ayten Timuroğlu, Daver Darende, Ataç Elalmış, Nurtaç Özler, Abdurrahman Kaplan, ressam İsmail Altınok’un oğlu Dr. Mehmet Altınok, Veteriner Hekimler Derneği Genel Sekreteri Mücteba Binici, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Hamdi Yaver Aktan, yazarımız Işık Kansu, yazar Metin Turan, Dr. Niyazi Altunya, fotoğraf sanatçıları Mahmut Turgut ve Güven Baykan, İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfı yöneticileri Gülin Onat Bayır, Prof. Dr. Haluk Erdem, sanatseverler ve Cumhuriyet okurları katıldı. CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, Veteriner Hekimler Derneği ile Fikret Otyam’ın kızları Elvan, İrep, Döne de serginin açılışına çiçek ve çelenk gönderdi.

"ATATÜRK’TEN MİRAS"

Serginin açılış konuşmasını yapan Ankara Temsilcimiz Sertaç Eş, “Bu binamızdaki ilk resim sergimiz. Bir geleneğimiz var. Cumhuriyet gazetesi kültürden, bilimden, sanattan ayrı olamıyor. Her kurum, her insan gelişmek, büyümek istiyor. Bu eğilim bizim kurumumuzda da var. Cumhuriyet Vakfı’nda da var. Bu açıdan da elimizden geleni yapıyoruz. Bu sergilere devam edeceğiz. Bir toplantı salonumuz da var. Orada da çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Atatürk’ten bize miras kalan aydınlık ışığıyla her türlü çalışmayı yapacağız. İlk sergimize gelerek bizi onurlandırdığınız için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Sanatçılar Mustafa Ayaz, Habip Aydoğdu, Erol Batırbek, Şeref Bigalı, Celal Binzet, Daver Darende, Mehmet Ali Doğan, Ataç Elalmış, Zeynep Eren, Barış Eren, Cemil Eren, İmren Erşen, Zafer Gençaydın, Ülkü Günay, Lütfü Günay, Nihat Kahraman, Baran Kamiloğlu, Abdurrahman Kaplan, Fikret Otyam, Nurtaç Özler, Kadir Öztoprak, Hasan Pekmezci, Şükran Pekmezci, Ayten Timuroğlu ve Metin Yurdanur’un yapıtlarından oluşan Karma İlkbahar Sergisi, Güzeltepe Mahallesi Abidin Daver Sokak No:14 Çankaya/Ankara adresindeki Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde 27 Mayıs’a dek ziyaret edilebilecek.