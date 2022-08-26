Başka Sinema'da Eylül ayı iki filmle başlıyor

26 Ağustos 2022 Cuma, 09:51

Bağımsız filmlerin dağıtımcısı Başka Sinema Dağıtım ve Kariyo & Ababay Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen BAŞKA SİNEMA, sinemaseverlerin özledikleri film izleme deneyimini ve sabırsızlıkla bekledikleri bağımsız filmleri sinemada izlemelerini sağlamayı amaçlayan bir organizasyon. Özellikle art-house filmleri sinemada izlemek isteyenlerin tercihi olan BAŞKA SİNEMA, bu aya iki yeni ödüllü festival filmiyle başlıyor.



"Bıçağın İki Yüzü" 2 Eylül'de ve "Arthur Rambo" 9 Eylül'de izleyiciyle buluşacak.

BIÇAĞIN İKİ YÜZÜ

Bıçağın İki Yüzü (Avec amour et acharnement), Sarah ve Jean isimli birbirlerini seven, yıllardır beraber yaşayan bir çifti konu alıyor.

Aşkları onları mutlu ediyor ve güçlendiriyor. Asla sönmeyecek arzuları ile beraber aralarında karşılıklı bir güven var. Ancak bir sabah, kendisini Jean ile tanıştıran François, Sarah’ın hayatına tekrar giriyor. Ve François, Sarah’ın daha önce Jean için tereddüt etmeden terk ettiği kişi. 72. Uluslararası Berlin Film Festivali’nde Claire Denis’e En İyi Yönetmen dalında Altın Ayı getiren filmin başrollerinde Juliette Binoche ve Vincent Lindon yer alıyor.

Yönetmen: Claire Denis Oyuncular: Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin Ülke: Fransa Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım Yapım: Olivier Delbosc İthalat: Bir Film

ARTHUR RAMBO

“Ben zeki ve bilgeyim. Şiiri ve siyaseti bilirim. Kendimi sosyal bir yeraltı dünyasından yükselterek, Parisli sivri bir yazar olarak görünür bir konumuna getirdim. Bir roman yayınladım ama aynı zamanda 140 karakterlik metinlerle sosyal medyada yazıyorum. Bunu yaptığımda da hedefimi gözünden vuruyorum. İşte bu yüzden hepsi beni silmek istiyor!”

Kimdir Karim D.? Genç ve başarılı bir yazar mı, yoksa nefret dolu sosyal medya gönderilerinin arkasındaki isim Arthur Rambo mu? 2008’de Entre les murs / Sınıf ile Altın Palmiye’yi kazanan Laurent Cantet’in son filmi Arthur Rambo’nun dünya prömiyeri 2021’de Toronto Film Festivali’nde yapıldı.

Yönetmen: Laurent Cantet Oyuncular: Rabah Nait Oufella, Antoine Reinartz, Aleksandra Yermak, Sofian Khammes Ülke: Fransa Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım Yapım: Marie-Ange Luciani İthalat: Bir Film

