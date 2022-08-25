Son Çıkmaz filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Son Çıkmaz filmi ne zaman vizyona girecek?
Bruce Willis'in son filmi Wrong Place sinemaseverlerle buluşuyor. Son Çıkmaz filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Son Çıkmaz filmi ne zaman vizyona girecek?
Çekimleri 2021 yılında başlayan film Son Çıkmaz filmi izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Bu hafta sinema salonlarında vizyona girecek 6 filmden biri olan Son Çıkmaz 96 dakika sürüyor.
SON ÇIKMAZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Bill Lawrence'ın senaryosunu yazdığı "Son Çıkmaz", peşine düşen adamlardan kurtulmaya ve kızını korumaya çalışan eski bir polis şefinin hikayesini beyaz perdeye aktarıyor.
SON ÇIKMAZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Bruce Willis ve Ashley Greene'nin başrollerini paylaştığı filmde, Michael Sirow, Stacey Danger ve Massi Furlan gibi isimler de rol aldı.
Gerilim ve aksiyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen yapımın yönetmenliğini Mike Burns üstlendi.
SON ÇIKMAZ FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
ABD'de 15 Temmuz 2022'de vizyona giren film, Türkiye'de 26 Ağustos'ta izleyici ile buluşacak.
İlgili Haberler
- Charlie'nin Melekleri 3 filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Charlie'nin Melekleri 3 filmi nerede çekildi? Charlie'nin Melekleri filminin müzikleri...
- Bir Efsanenin Hayatı filminin konusu nedir, ouyuncuları kimlerdir? "Bir Efsanenin Hayatı" kimi anlatıyor? Bir Efsanenin Hayatı filminin IMDb puanı kaçtır?
- Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi ne zaman, nerede çekildi?
-
Video Haberler
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
- 2 çocuklu taksici Dilek, Trabzon yollarında
- Esenyurt'ta can pazarı kamerada
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
- Rafting rehberi 17 yaşındaki Emre, akıntıya kapılan köpe
En Çok Okunan Haberler
-
- İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi
- Trafikte ve karayollarında son durum
- 'Ses kayıtlarını yayınladığımda... '
- 50 metrelik ‘gemicik’ ilk kez görüntülendi
- Sedat Peker'den art arda paylaşımlar...
- Ünlü Şef Mehmet Özer'den üzen haber
- Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na büyük fark!
- Akşener canlı yayında açıkladı!
- İşte Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği o manşet
- 'Umarım Peker'in ifşaları doğru çıkmaz'