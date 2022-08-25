Son Çıkmaz filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Son Çıkmaz filmi ne zaman vizyona girecek?

25 Ağustos 2022 Perşembe, 17:44

Çekimleri 2021 yılında başlayan film Son Çıkmaz filmi izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Bu hafta sinema salonlarında vizyona girecek 6 filmden biri olan Son Çıkmaz 96 dakika sürüyor.

SON ÇIKMAZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bill Lawrence'ın senaryosunu yazdığı "Son Çıkmaz", peşine düşen adamlardan kurtulmaya ve kızını korumaya çalışan eski bir polis şefinin hikayesini beyaz perdeye aktarıyor.

SON ÇIKMAZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Bruce Willis ve Ashley Greene'nin başrollerini paylaştığı filmde, Michael Sirow, Stacey Danger ve Massi Furlan gibi isimler de rol aldı.

Gerilim ve aksiyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen yapımın yönetmenliğini Mike Burns üstlendi.

SON ÇIKMAZ FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

ABD'de 15 Temmuz 2022'de vizyona giren film, Türkiye'de 26 Ağustos'ta izleyici ile buluşacak.