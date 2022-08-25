Bir Efsanenin Hayatı filminin konusu nedir, ouyuncuları kimlerdir? "Bir Efsanenin Hayatı" kimi anlatıyor? Bir Efsanenin Hayatı filminin IMDb puanı kaçtır?

Bir Efsanenin Hayatı filminin yönetmenliğini Jake Goldberger üstlendi. Gerçek hayattan esinlenerek yazılan filmin senaristliğini Jake Goldberger ve David Scott yaptı. Peki, Bir Efsanenin Hayatı filminin konusu nedir? Bir Efsanenin Hayatı filminin ouyuncuları kimlerdir? Bir Efsanenin Hayatı filminin IMDb puanı kaçtır? "Bir Efsanenin Hayatı" filmi kimi anlatıyor?

cumhuriyet.com.tr
25 Ağustos 2022 Perşembe, 14:58
Bir Efsanenin Hayatı filminin konusu nedir, ouyuncuları kimlerdir?
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Orijinal İsmi,"Life of a King" olan 2013 yılı ABD yapımı Bir Efsanenin Hayatı filmi dram türündedir. Televizyon ekranlarında seyirci ile buluşan Bir Efsanenin Hayatı filminin süresi 1 saat 41 dakikadır.   

BİR EFSANENİN HAYATI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Eugene Brown hayatını hep suç işleyerek geçirmiş ve sonunda mahkum olmuş bir adamdır. Hapishane yıllarında bir karar alıp suç dünyasını geride bırakmaya niyetlidir. Film, Washington DC'de gençler için Büyük Sandalye Satranç Kulübü'nü başlatan eski bir mahkum olan Eugene Brown'ın gerçek hikayesini anlatıyor.

BİR EFSANENİN HAYATI FİLMİNİN OUYUNCULARI KİMLERDİR? 

- Cuba Gooding Jr. 

- Dennis Haysbert

- John Douglas Walsh

- George Dick 

- Thurston Hill III 

- Rachae Thomas

- Derrick L. McMillon 

- LisaGay Hamilton

BİR EFSANENİN HAYATI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?

Filmin IMDb puanı 6.9 olarak karşımıza çıkıyor. 


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